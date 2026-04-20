Скільки коштуватиме газ та електроенергія з 1 травня: оприлюднено вартість тарифів

В Україні з 1 травня тарифи на газ та електроенергію для населення залишаться без змін — відповідні рішення вже ухвалені. Вартість електроенергії й надалі становитиме 4,32 грн за 1 кВт*год, а ціна газу — 7,96 грн за кубометр.

Як зазначається в матеріалі OBOZ.UA, тариф на газ не переглядатимуть щонайменше до завершення дії мораторію. Він діє на період воєнного стану та ще шість місяців після його скасування. Підвищення ціни на електроенергію наразі також не планується.

Що зміниться з 1 травня:

припинить діяти пільговий тариф на електроенергію для споживачів із електроопаленням;

ціна на газ залишиться фіксованою щонайменше до завершення мораторію.

Водночас чинний тариф на електроенергію затверджений урядовою постановою, термін якої спливає 30 квітня. Однак раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що Кабмін наразі не розглядає питання підвищення вартості світла для населення. За її словами, на тлі постійних відключень це було б нелогічним кроком.

Що буде з тарифом на газ

Під час воєнного стану закон забороняє переглядати як тариф на транспортування, так і ціну самого газу. Водночас у владі та в "Нафтогазі" визнають, що після завершення війни утримувати нинішню вартість буде складно. Міжнародні партнери вже наголошують на необхідності підготувати поступовий перехід до ринкових цін.

До повномасштабного вторгнення ринок газу в Україні був більш конкурентним: "Нафтогаз" забезпечував лише близько 10% побутових споживачів, а громадяни могли самостійно обирати постачальника. Зараз компанія обслуговує майже 98% населення, а тариф регулюється урядом.

Експерти зазначають, що нині складно оцінити реальну економічно обґрунтовану ціну газу. Частину потреб країна покриває власним видобутком, який потребує значних інвестицій, особливо з огляду на постійні атаки РФ по газовій інфраструктурі.

