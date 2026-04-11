Скільки потрібно заробляти, щоб мати 18 тисяч гривень пенсії

В Україні розмір пенсії формується на основі двох основних показників — страхового стажу та офіційної заробітної плати. Саме вони безпосередньо впливають на суму щомісячних виплат після виходу на пенсію.

У Пенсійному фонді України пояснюють, що базова формула розрахунку пенсії має вигляд:

П = Зп × Кс, де:

П — розмір пенсії

Зп — середня заробітна плата

Кс — коефіцієнт страхового стажу

Коефіцієнт стажу залежить від кількості офіційно відпрацьованих років: кожен рік страхового стажу додає приблизно 1% (0,01) до загального коефіцієнта.

Станом на 2026 рік для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. У такому випадку коефіцієнт стажу становитиме 0,33.

Якщо орієнтуватися на пенсію в розмірі 18 000 грн, розрахунок виглядатиме так:

18 000 = Зп × 0,33

Звідси необхідний рівень середньої заробітної плати:

Зп = 18 000 / 0,33 ≈ 54 600 грн

Щоб у майбутньому отримувати пенсію близько 18 тисяч гривень, протягом трудового життя потрібно мати офіційний середній дохід на рівні приблизно 54,6 тис. грн.

