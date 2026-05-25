Скільки пенсії нарахують при стажі у 37 років

Пенсійне питання залишається актуальним для багатьох українців: коли можна вийти на заслужений відпочинок і на який розмір виплат розраховувати? Наприклад, за наявності 37 років стажу право на пенсію настає на загальних умовах, однак сума виплат залежить не лише від кількості відпрацьованих років.

Експерти пояснили УНІАН, як формується пенсія при стажі 35 і 37 років, які доплати передбачені за понаднормовий стаж та що дає статус ветерана праці.

Що дає стаж 35 і 37 років — коли можна виходити на пенсію

Як зазначила адвокатка та партнерка юридичної компанії RELIANCE Ірина Цибко, багато українців плутають поняття трудового та страхового стажу.

До 2004 року до трудового стажу зараховували не лише офіційну роботу, а й, наприклад, навчання у вишах чи училищах. Натомість страховий стаж охоплює лише ті періоди, коли за людину або нею самостійно сплачувалися внески до Пенсійного фонду.

Якщо громадянин офіційно працює, внески за нього сплачує роботодавець. Підприємці роблять це самостійно. До страхового стажу також можуть входити окремі соціальні періоди — наприклад, декретна відпустка, якщо з відповідних виплат здійснювалися відрахування до ПФУ.

Таким чином, страховий стаж — це сумарний період, за який до Пенсійного фонду надходили внески. Якщо людина може підтвердити трудовий стаж документами або записами в трудовій книжці, ці роки можуть бути враховані при визначенні загального стажу.

У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Тому і при 35, і при 37 роках стажу право на пенсію виникає на загальних підставах — із 60 років.

Якою може бути пенсія при стажі 35 і 37 років

Експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін пояснив, що остаточний розмір пенсії залежить від багатьох факторів: року виходу на пенсію, рівня зарплати, змін у законодавстві та інших нюансів.

Пенсія розраховується індивідуально за формулою, де ключову роль відіграють два показники:

коефіцієнт стажу;

розрахункова зарплата.

За кожен рік стажу людина отримує 1% від своєї розрахункової зарплати. Тобто:

при 35 роках стажу коефіцієнт становить 35%;

при 37 роках — 37%.

Для визначення розрахункової зарплати враховується співвідношення особистої зарплати до середньої по країні. Якщо людина отримувала середню зарплату, її коефіцієнт дорівнює 1. Якщо заробіток був вищим або нижчим — коефіцієнт змінюється відповідно.

У 2026 році для розрахунку пенсії використовуватиметься середня зарплата за три попередні роки — 17 482 грн.

Приклади для стажу 35 років:

середня зарплата — пенсія близько 6 119 грн;

зарплата вдвічі вища за середню — понад 12 000 грн;

мінімальна зарплата — близько 2 370 грн.

Для стажу 37 років:

середня зарплата — близько 6 468 грн;

зарплата вдвічі вища за середню — майже 12 937 грн;

мінімальна зарплата — близько 2 522 грн.

Водночас закон гарантує мінімальний рівень пенсій. Якщо розрахована сума нижча за встановлений мінімум, держава здійснює доплату.

У 2026 році:

мінімальна пенсія для осіб із повним стажем у 60 років становить 3 725 грн;

для громадян від 65 років — 4 213 грн.

Доплати за понаднормовий стаж і статус ветерана праці

В Україні передбачена невелика надбавка за понаднормовий стаж. Для жінок понаднормовим вважається стаж понад 30 років, для чоловіків — понад 35 років.

За кожен додатковий рік нараховується 1% від прожиткового мінімуму — нині це приблизно 25,95 грн.

Наприклад:

чоловік зі стажем 37 років отримуватиме доплату приблизно 52 грн;

жінка зі стажем 35 років — близько 130 грн;

жінка зі стажем 37 років — майже 182 грн.

Окрім цього, жінки зі стажем від 35 років і чоловіки зі стажем від 40 років можуть претендувати на статус ветерана праці.

Такий статус передбачає низку пільг:

безкоштовний проїзд у міському транспорті (крім метро);

пільгове санаторно-курортне лікування;

певні переваги щодо поліпшення житлових умов;

окремі податкові пільги.

Втім, за словами Сергія Коробкіна, сьогодні статус ветерана праці вже не дає значних переваг, оскільки частина пільг фактично не працює або недостатньо фінансується.

