Помер всесвітньовідомий італійський модельєр Джорджо Армані

Помер один із найвідоміших італійських дизайнерів Джорджіо Армані, який став символом світової моди. Інформацію про його смерть підтвердила компанія в офіційному повідомленні.

"З безмежним сумом група Armani повідомляє про смерть свого творця, засновника і невтомного рушія: Джорджо Армані. Пан Армані, як його завжди з повагою і захопленням називали співробітники та партнери, помер спокійно, в оточенні близьких. Невтомний, він працював до останніх днів, присвячуючи себе компанії, колекціям, різним і завжди новим проєктам, що були в процесі реалізації та розробки" – зазначається в заяві.

Він народився у місті П'яченца і заснував свій модний дім у 1975 році, який згодом став світовою імперією розкоші. Як новатор стилю, він ввів у моду стриману та позачасову елегантність, використовуючи прості лінії та нейтральні кольори.

Це призвело до революції в чоловічому та жіночому гардеробі в 80-их роках і здобуло популярність у Голлівуді, де його костюми стали символом вишуканості на червоних доріжках.

Його часто називали "королем італійської моди". Армані також був успішним підприємцем, який створив незалежний бренд, що охоплював не лише одяг, але й меблі, дизайн та готельний бізнес.

Він був стриманою, але водночас авторитетною постаттю, яка до кінця своїх днів втілювала концепцію елегантного, сучасного і впізнаваного у всьому світі "made in Italy".

