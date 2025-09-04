Скончался всемирно известный итальянский модельер Джорджо Армани

Умер один из самых известных итальянских дизайнеров Джорджио Армани, ставший символом мировой моды. Информацию о его смерти подтвердила компания в официальном сообщении.

Об этом пишет издание La Repubblica.

"С безграничной скорбью группа Armani сообщает о смерти своего создателя, основателя и неутомимого двигателя: Джорджо Армани. Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и партнеры, скончался спокойно, в окружении близких. Неутомимый, он работал до последних дней, посвящая себя компании, коллекциям, различным и всегда новым проектам, которые были в процессе реализации и разработки", – отмечается в заявлении.

Он родился в городе Пьяченца и основал свой модный дом в 1975 году, который впоследствии стал мировой империей роскоши. Как новатор стиля, он ввел в моду сдержанную и вневременную элегантность, используя простые линии и нейтральные цвета.

Это привело к революции в мужском и женском гардеробе в 80-х годах и приобрело популярность в Голливуде, где его костюмы стали символом изысканности на красных дорожках.

Его часто называли "королем итальянской моды". Армани также был успешным предпринимателем, создавшим независимый бренд, который охватывал не только одежду, но и мебель, дизайн и гостиничный бизнес.

Он был сдержанной, но в то же время авторитетной фигурой, которая до конца своих дней воплощала концепцию элегантного, современного и узнаваемого во всем мире "made in Italy".

