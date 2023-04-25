Зніміть рожеві окуляри: найпопулярніші міфи про кохання, які погіршують відносини

Як стверджують психологи, найбільшої шкоди стосункам приносять помилкові уявлення про кохання. Тому вони зібрали найбільш розповсюджені хибні міфи про любов, які негативно впливають на стосунки.

Протилежності притягуються

Типовий сценарій романтичних фільмів. Та вчені заявляють, що вірогідність закоханості протилежних особистостей є статистично неточним. Звісно, несхожі між собою люди можуть закохатись, але їхня протилежність не являється причиною появи почуття. Відносини протилежностей нестабільні: вони додають гостроти стосункам, але висмоктують дуже багато сил з партнерів, виснажуючи їх.

Дитячі мрії

Підлітки доволі хибно уявляють собі “правильність" стосунків. Вони готові вступати у відносини із маніпуляторами та аб’юзерами та вірити у “сліпе кохання". Важливо бути впевненими, що ваше підліткове “я" не впливає на ваші теперішні відносини.

Поки смерть не розлучить нас

Навіть найбільш ідеальні стосунки можуть закінчитись. Це нормально – з часом люди міняються і партнер перестає вас влаштовувати. Не прив’язуйтесь до образів та установок, які можуть лише погіршити ваші відносини та життя в цілому.

Жінки більш романтичні за чоловіків

Насправді ж 59% чоловіків вірять у кохання з першого погляду порівняно з 49% жінок. На це впливає чоловіча візуальна орієнтованість."Вони бачать жінку, яка їм подобається фізично, що, зі свого боку, швидше запускає систему романтичного кохання", – каже антропологиня Гелен Фішер. Крім того, чоловіки в силу наявності у них більшої соціальної та економічної свободи можуть ставитись до шлюбу менш прагматично.

Пристрасть у відносинах триває кілька років

Раніше вчені стверджували, що пристрасть триває відносинах 4 роки, саме стільки потрібно для розмноження, після чого згасає і веде до розходу партнерів чи переходу до спокійніших відносин.

Але нещодавно вчені провели дослідження у співавторстві з Гелен Фішер, яке показує, що деякі пари відчувають пристрасть протягом усієї тривалості стосунків. Сканування їхнього мозку показало, що вони відчувають те саме, що на початку відносин, за виключенням одержимості та тривоги.

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Пошук другої половинки

Ідеальної половинки не існує. Це міф, нав‘язаний нам кінематографом. Єдине, що робить з нами пошук другої половинки – приносить страждання. Людство вступило в епоху "самодостатнього шлюбу", коли люди покладаються на стосунки для самоповаги та особистісного зростання. Пошук другої половинки лише розчаровує та заставляє нас оцінювати потенційних партнерів за надто високими критеріями.

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