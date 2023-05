'Там руїни і багато мертвих російських окупантів': Зеленський відповів, чи Бахмут контролюють ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Японії, де він відвідав саміт G7, відповів на питання, чи втратила Україна контроль у Бахмуті, про що заявляв ватажок вагнерівців Євгеній Прігожин.

Так, на запитання, "росіяни кажуть, що вони взяли Бахмут" глава держави відповів: "Думаю, що ні. Але ви маєте розуміти, що це нічого, місто повністю зруйноване, жодної вцілілої будівлі. Сьогодні Бахмут лише в наших серцях. Там немає нічого. Тільки земля і купа мертвих росіян".

Хоча російські ЗМІ розігнали іншу версію слів Зеленського, вони пишуть, що на запитання, чи контролюють ЗСУ ситуацію в Бахмуті, президент сказав "Думаю, що ні".

Кореспондент Financial Times в Києві Крістофер Міллер пише у Твіттері, що деякі ЗМІ, що були присутні під час спілкування із Зеленським, неправильно інтерпретували його слова про Бахмут.

За його словами, Зеленський говорив про те, що Бахмут втрачений у тому сенсі, що він повністю зруйнований.

"Є певна плутанина щодо того, що Зеленський сказав щодо Бахмута в Хіросімі. Я розмовляв з його командою там, яка сказала, що він не підтвердив, що Україна втратила контроль над останніми блоками, які вона утримувала протягом місяців; він заявив, що місто було втрачено в тому сенсі, що воно повністю зруйноване", – написав Міллер.

Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров пояснив ЗМІ, що Зеленський не підтвердив взяття Бахмута росіянами, а навпаки – спростував цю інформацію.

Питання про Бахмут звучало так:

– Russians said they have taken Bakhmut (росіяни сказали, що вони взяли Бахмут).

– I think no (Я думаю ні).

Нагадаємо, 20 травня засновник ПВК "Вагнер" Прігожин заявив, що його бойовикам вдалося захопити Бахмут. Українське військове керівництво цю інформацію спростувало.

