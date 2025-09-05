Тариф Київстар за 75 грн: чи можна ще підключити та які існують альтернативи

Українські користувачі мобільного зв’язку жваво обговорюють можливість підключення дешевого пакета від Київстару, вартість якого становить лише 75 гривень. Та чи реально скористатися такою пропозицією сьогодні і які ще варіанти тарифів дозволяють зекономити на зв’язку?

Раніше оператор дійсно мав у своєму арсеналі кілька доступних тарифів, які пропонувалися в рамках акцій або спеціальних умов. Деякі з них передбачали щомісячну оплату на рівні приблизно 75 гривень. Однак, як пише "24 Канал", станом на 2025 рік таких варіантів у відкритому доступі вже не знайти – вони зникли з офіційної тарифної лінійки.

Справа в тому, що ціни на базові пакети помітно збільшилися: зараз мінімальні тарифи стартують від 100 гривень за три тижні. Зростання вартості обумовлене підвищенням цін на інтернет, витратами на підтримку мережі та впровадженням нових сервісів.

Які є дешеві тарифи у Київстарі

Хоча тариф за 75 гривень більше недоступний, компанія пропонує кілька варіантів:

Соціальні тарифи. Для пенсіонерів та осіб з інвалідністю існують спеціальні плани з зниженими цінами та мінімальним набором послуг. Вартість таких тарифів починається від 100 гривень за 4 тижні. Акційні пакети. У додатку "Мій Київстар" час від часу з'являються персоналізовані пропозиції для конкретних абонентів, які можуть бути дешевшими за стандартні тарифи. Комбо-пакети "Все разом". Це комплекси послуг, які включають мобільний зв'язок, домашній інтернет і Київстар ТБ. Хоча їхня ціна вища за 75 гривень, об’єднання послуг дозволяє заощадити на загальних витратах.

