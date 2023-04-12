Вчені знайшли докази подвійних масових вимирань на Землі

Міжнародна група дослідників знайшла докази того, що на Землі відбувалися два масових вимирання. Це сталося приблизно 259 мільйонів і 262 мільйони років тому в середньому пермському періоді. Ці події були спричинені потужними виверженнями вулканів.

Наукове видання ScienceDirect повідомляє, що досліджуючи ізотопні профілі урану в морських зразках, зібраних у Південно-Китайському морі, було знайдено два "імпульси", де океани були позбавлені життєдайного кисню.

"Це дослідження може допомогти передбачити потенційний вплив сучасного глобального потепління на харчові ланцюги океану, оскільки людська діяльність викидає велику кількість вуглецю в атмосферу, імітуючи наслідки вивержень вулканів. Дослідники підкреслюють важливість розв'язання екологічних проблем, щоб запобігти шостому масовому вимиранню", – зазначають автори наукової праці.

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Згідно з дослідженням профілів ізотопів урану в морських зразках, потужні виверження вулканів, які відбувалися з різницею в мільйони років, спричинили два масові вимирання протягом середньопермського періоду.

Зазначається, що задовго до появи динозаврів на Землі панували тварини, які з усякого погляду були ще неймовірнішими. М’ясоїдні тварини, такі як титанофонус, або "титанічний вбивця", переслідували величезних броньованих рептилій завбільшки з буйвола.

Багато з цих тварин вимерли в результаті масового вимирання в епоху Капітанії приблизно 260 мільйонів років тому.

Тепер міжнародна група дослідників каже, що дані свідчать про те, що це масове вимирання було не однією, а двома подіями, розділеними майже 3 мільйонами років. Обидва були спричинені одним і тим же винуватцем: масовими виверженнями вулканів.

Дослідники кажуть, що їхній аналіз надає докази того, що океани, позбавлені кисню, спричинили два масові вимирання приблизно 259 мільйонів і 262 мільйони років тому під час середньопермського періоду.

Вивчаючи ці давні вимирання, науковці можуть краще передбачити, як сучасне глобальне потепління може вплинути на харчовий ланцюг океану.

Також вчені визначили п’ять найбільших масових вимирань, у тому числі найбільш катастрофічне за всі 252 мільйони років тому, яке називається "великим вимиранням", що знищило 90% життя в океані та 70% наземних тварин. Цю катастрофу також спричинила масштабна вулканічна активність, яка перетворила моря на мертві зони.

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Один з дослідників зауважив, що подвійні катастрофи в пермському періоді демонструють руйнівні наслідки глобального потепління.

Нагадаємо, раніше вчені порівняли мікробіом Землі із мікробіомом кишечника людини та дійшли висновку, що мікробне життя може врятувати Землю від вимирання.

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