Науковці виявили несподівані наслідки зради у стосунках

Нові наукові дослідження показують, що зрада партнера може завдати не лише емоційного болю, а й негативно вплинути на фізичне здоров'я людини. Як з'ясували дослідники, ті, хто пережив зраду, можуть бути більш схильні до розвитку хронічних проблем зі здоров’ям, навіть після початку нових стосунків.

Згідно з дослідженням, проведеним докторами Юнісією Хой та Вінсентом О із Сінгапурського університету соціальних наук, люди, які стикалися з невірністю, частіше повідомляють про хронічні захворювання, такі як мігрені, розлади сну та проблеми з легенями.

Ці висновки базуються на даних понад 2500 учасників з дослідження Midlife Development in the United States (MIDUS), зібраних у дві хвилі з інтервалом у дев’ять років. Дослідження опубліковано в Journal of Social and Personal Relationships.

Цікаво, що наявність міцної мережі підтримки від родичів і друзів не зменшувала вплив зради на здоров'я. За словами дослідників, навіть перехід до нових, більш здорових стосунків не змінював рівень хронічних захворювань у тих, хто пройшов через зраду.

Дослідники припускають, що емоційний стрес, викликаний невірністю, може мати прямий вплив на фізичне здоров'я. Проте залишається багато запитань щодо того, як саме зрада впливає на організм, і які інші фактори можуть впливати на ці процеси. Автори визнають, що ця тема потребує подальших досліджень.

Хоча результати показали, що зв'язок між зрадою і проблемами зі здоров’ям є відносно малим, ефекти все ж можуть бути тривалими. Це дослідження відкриває нові можливості для розуміння наслідків зради і вказує на важливість емоційного благополуччя у збереженні фізичного здоров'я.

