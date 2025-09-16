Вчителів очікує підвищення зарплати: наскільки зросте та коли

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік передбачено суттєве зростання зарплат педагогів. Згідно з документом, оплата праці вчителів збільшиться на 50% у два етапи: з 1 січня 2026 року — на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%.

Крім того, бюджетом заплановано запровадження безкоштовного харчування для 4,4 мільйона школярів 1–11 класів із жовтня 2026 року, а також подвоєння стипендій для понад 163 тисяч студентів із вересня 2026 року. Загальні витрати на освіту становитимуть 265,4 мільярда гривень, що на 66,5 мільярда більше, ніж у 2025 році. Про це повідомила Юлія Свириденко, пише 24 Канал.

Читайте також: Мінімальна зарплата з 2026 року: чому нова сума спричинить лише проблеми

Водночас варто враховувати два моменти. По-перше, підвищення стосуватиметься лише державних шкіл, адже приватні мають власні бюджети. По-друге, сам проєкт держбюджету ще перебуває на розгляді у Верховній Раді й не набув чинності.

Наразі середня зарплата українського вчителя становить близько 14 200 гривень на місяць, що суттєво нижче за середню зарплату по країні — 23 460 гривень. Згідно з Бюджетною декларацією на 2026–2028 роки, наступного року оплата праці вчителів може зрости до приблизно 17 тисяч гривень (без урахування ЄСВ).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як збільшення мінімальної зарплати в Україні вплине на податки, штрафи та пенсії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!