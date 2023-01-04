Ухилянтам пояснили, що їм загрожує за неявку до військкомату після отримання повістки

Фахівці центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги роз’яснили, що загрожує військовозобов'язаним, які після отримання повістки не з'являться до центру комплектування для уточнення біографічних та облікових відомостей.

Юристи у коментарі виданню "У нас" зауважили, за неявку до військкомату може бути застосована адміністративна чи кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність послідує, якщо особа тричі не з'явиться до військкомату.

"Але в деяких випадках кримінальна відповідальність може застосовуватися відразу, це залежить від виду врученої повістки, до чого вона зобов'язує, просто до явки у військкомат або вже до самої мобілізації", – йдеться у повідомленні.

Адміністративна відповідальність за ухилення від мобілізації передбачена ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). У статті зазначається, що у разі неявки після отримання повістки до військкомату особу можуть оштрафувати на 510-850 грн. Повторне протягом року порушення тягне за собою штраф від 850 до 1700 грн. У період дії воєнного стану в Україні розміри штрафів можуть бути збільшені.

Юристи пояснили: якщо особа ухиляється від явки у військкомат за повісткою, то її можуть туди примусово доставити правоохоронці.

Кримінальна відповідальність за неявку за повісткою передбачена ст. 335 КК України та може загрожувати ухилянтові ув'язненням на строк до трьох років.

Раніше ми писали про те, чи можуть забрати на фронт одразу після повістки.

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