В Україні подорожчав популярний продукт: яка ціна

У зимовий період закупівельна вартість молока зазвичай зростає, однак нині склалася нетипова ситуація. Переробні підприємства, навпаки, знизили закупівельні ціни більш ніж на дві гривні, але споживачі цього практично не відчули.

На прилавках супермаркетів вартість молочної продукції майже не змінилася. Про це повідомляє заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Він звертає увагу, що така невідповідність викликає питання до державного регулятора, адже зменшення закупівельної ціни мало б відобразитися й у роздрібних цінах. На його переконання, саме національний регулятор повинен ініціювати діалог із торговельними мережами та на законодавчому рівні врегулювати відносини між виробниками і продавцями, зокрема на ринку молока.

Водночас експерт попереджає, що подорожчання варто очікувати в іншому сегменті — на ринку овочів. Найскладніша ситуація зараз із тепличною продукцією, адже український сезон фактично завершився. Основна пропозиція формується за рахунок імпорту, зокрема з Туреччини, а такі поставки обходяться значно дорожче. Саме тому, за словами Марчука, ціни на огірки та помідори вже зростають і можуть залишатися високими в найближчий період.

Окремо він торкнувся ситуації з яйцями. За оцінками фахівця, потенційне подорожчання може становити близько 10%, але лише за умови зростання тарифів на електроенергію. Наразі ж ринок залишається стабільним, і підстав для різкого стрибка цін немає.

Раніше також повідомлялося, що українці найбільше споживають курятину, далі йдуть свинина та яловичина, а ціни на м’ясо продовжують зростати. Зокрема, подорожчання свинини пов’язують із підвищенням вартості живої ваги та скороченням поголів’я через африканську чуму свиней. Водночас на тлі цих тенденцій у супермаркетах уже зафіксували зниження цін на вершкове масло: деякі популярні позиції подешевшали на кілька гривень порівняно з літніми місяцями.

Також відомо, що середньозважена ціна молока в Україні наразі становить близько 17,20 гривні за кілограм без ПДВ. Це дорожче, ніж раніше, що пояснюють підвищеним попитом з боку виробників сирів і кондитерської продукції, попри зниження закупівельних цін для окремих категорій молока.

