Українські випускники-медики отримають від держави 200 тисяч гривень: які умови

Українські медики, які завершили інтернатуру в державних університетах, з 2025 року зможуть отримати від держави 200 тисяч гривень за умови працевлаштування у сільській місцевості або на прифронтових територіях. Програма діятиме щонайменше до завершення воєнного стану й має на меті підтримати молодих лікарів, які працюватимуть у громадах із гострим дефіцитом фахівців та необхідністю своєчасної медичної допомоги.

Як пояснили в Міністерстві охорони здоров’я, претендувати на виплату можуть випускники 20 державних вишів при МОЗ або Міністерстві освіти і науки. Для цього потрібно знайти вакансію на Єдиному вебпорталі працевлаштування медиків у закладі державної чи комунальної форми власності, розташованому в селі або зоні бойових дій, перевірити, чи рівень укомплектованості лікарських посад у ньому не перевищує 75%, та укласти договір про роботу щонайменше на три роки.

Після підписання контракту лікар має отримати підтвердження відповідності закладу вимогам постанови та подати до свого вишу пакет документів, серед яких заява на ім’я ректора, лист-підтвердження від медзакладу, копії диплома та сертифіката про кваліфікацію, витяг із Реєстру застрахованих осіб або копія трудової книжки, а також копія укладеного трудового договору. Подати документи можна особисто або електронною поштою до 10 жовтня. Рішення про виплату оформлюється наказом, а кошти надходять до кінця бюджетного року.

У разі дострокового звільнення з власної ініціативи, за згодою сторін або через неналежне виконання обов’язків, отриману суму доведеться повернути протягом 10 днів. Водночас обов’язок повернення скасовується у випадках, коли заклад припинив роботу за спеціальністю лікаря, виникли форс-мажорні обставини, встановлено інвалідність І чи ІІ групи самому медику або його близьким, чи якщо лікаря мобілізували до війська.

