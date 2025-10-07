Українцям назвали три ключові підстави, за яких можна вимагати перерахунку пенсії

Пенсіонери мають право звернутися до Пенсійного фонду з проханням переглянути розмір своєї пенсії. За словами правників, для цього передбачено щонайменше три законні причини.

Навіть якщо пенсійні виплати вже були призначені, існують ситуації, коли громадяни пенсійного віку можуть ініціювати їх перерахунок. Про це повідомляє портал "Юристи.ua".

Так, пенсійні виплати можуть бути переглянуті, якщо пенсіонер надає додаткові документи, що підтверджують трудовий стаж або рівень доходу, які не були враховані під час первинного нарахування. Крім того, підставою для перерахунку можуть стати нові законодавчі доплати чи надбавки, зокрема для військовослужбовців або осіб, які мають почесні звання.

Підстави для перерахунку пенсійних виплат:

Існує три основні причини, через які пенсіонери можуть претендувати на перегляд розміру своїх пенсійних виплат:

Підвищення рівня заробітної плати. Якщо після призначення пенсії особа почала отримувати більшу зарплату, ніж та, що була врахована при первинному розрахунку, вона має право звернутися з заявою про перерахунок. Таке звернення дозволено повторювати кожні два роки, за умови подальшого зростання доходу.

Нарощування страхового стажу. У випадку, коли пенсіонер продовжує працювати після виходу на пенсію і накопичує додатковий страховий стаж, він може ініціювати перерахунок пенсії з урахуванням нових даних. Якщо необхідний стаж уже набрано, перегляд здійснюється без очікування дворічного терміну.

Зміна прожиткового мінімуму. Для пенсіонерів, які не працюють, пенсійні виплати автоматично коригуються при зміні прожиткового мінімуму. Ті ж, хто продовжує працювати, отримують оновлену пенсію після завершення трудової діяльності.

Звертаючись до пенсійного фонду, пенсіонеру не потрібно пояснювати мотиви свого запиту. Установа самостійно аналізує можливі варіанти перерахунку, щоб забезпечити найкращі умови виплат.

