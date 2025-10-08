Українцям обіцяють нову грошову допомогу з 2026: як розрахувати розмір виплати вже сьогодні

З 1 січня 2026 року в Україні планують впровадити Єдину базову соціальну допомогу – новий формат підтримки, який має замінити кілька чинних видів виплат для соціально вразливих громадян. Суму допомоги розраховуватимуть окремо для кожної родини за спільною формулою.

Уже зараз українці можуть орієнтовно визначити, на яку суму можуть розраховувати. Втім, рішення про офіційний запуск програми ще не остаточне. Ініціатива прописана у законопроєкті №14051, який уряд подав до Верховної Ради. Наразі документ перебуває на розгляді профільного комітету парламенту.

Водночас тестовий етап нової системи уже діє. Отримати базову соціальну допомогу можуть малозабезпечені родини та одинокі батьки, які не отримують аліменти. Виплати надходять безпосередньо на Дія.Карту.

Основне, що варто знати

Розмір Єдиної базової соціальної допомоги визначатиметься індивідуально — за спеціальною формулою. Її сума дорівнюватиме різниці між розрахунковим базовим соціальним доходом сім’ї та фактичним сумарним доходом домогосподарства:Базова допомога = Розрахунковий базовий соціальний дохід – Сумарний власний дохід сім’ї.

Читайте також: Виплата у 1,5 тисячі гривень: українцям пояснили, хто має право на допомогу

Наразі базовий соціальний дохід на одну особу встановлено на рівні 4500 грн (100%), однак при обчисленні враховуватиметься кількість членів родини та їхній статус.

Отримати право на цю допомогу зможуть лише ті сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах із незалежних від них причин. Зокрема, це українці, які зараз користуються такими видами підтримки:

державною допомогою малозабезпеченим сім’ям;

виплатами на дітей для одиноких батьків;

допомогою багатодітним родинам;

тимчасовими виплатами на дітей, чиї батьки не сплачують аліменти або місце їхнього проживання невідоме.

Подати заявку на нову соціальну допомогу можна буде через портал або застосунок "Дія", а також особисто у відділенні Пенсійного фонду.

Приклад розрахунку: Розглянемо родину, де мама виховує двох дітей до 18 років і проживає разом із бабусею-пенсіонеркою. Якщо сукупний місячний дохід такої сім’ї становить 10 000 грн, саме ця сума братиметься до уваги при розрахунку базової соціальної допомоги.

Щоб визначити розмір базової соціальної допомоги для такої родини, потрібно зробити два простих кроки:

Обчислити розрахунковий базовий соціальний дохід сім’ї.

Відняти від нього загальний фактичний дохід родини.

У прикладі сума розрахункового доходу становить 16 650 грн. Якщо сім’я щомісяця отримує 10 000 грн власного доходу, то розмір базової соціальної допомоги дорівнюватиме 6 650 грн.

Раніше ми розповідали, на яку допомогу можуть розраховувати опікуни неповнолітніх у жовтні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!