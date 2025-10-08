Украинцам обещают новую денежную помощь с 2026 года: как рассчитать размер выплаты уже сегодня

С 1 января 2026 года в Украине планируется внедрить Единую базовую социальную помощь – новый формат поддержки, который должен заменить несколько действующих видов выплат для социально уязвимых граждан. Сумма пособия будет рассчитываться отдельно для каждой семьи по общей формуле.

Уже сейчас украинцы могут ориентировочно определить, на какую сумму могут рассчитывать. Впрочем, решение об официальном запуске программы еще не окончательно. Инициатива прописана в законопроекте №14051, который правительство подало в Верховную Раду. В настоящее время документ находится на рассмотрении профильного комитета парламента.

В то же время, тестовый этап новой системы уже действует. Получить базовую социальную помощь могут малообеспеченные семьи и одинокие родители, не получающие алименты. Выплаты поступают непосредственно на Дія.Карту.

Основное, что следует знать

Размер Единой базовой социальной помощи будет определяться индивидуально по специальной формуле. Ее сумма будет равна разнице между расчетным базовым социальным доходом семьи и фактическим суммарным доходом домохозяйства: Базовая помощь = Расчетный базовый социальный доход – Суммарный доход семьи.

В настоящее время базовый социальный доход на одного человека установлен на уровне 4500 грн (100%), однако при исчислении будет учитываться количество членов семьи и их статус.

Получить право на эту помощь могут только те семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах по независимым от них причинам. В частности, это украинцы, которые сейчас пользуются такими видами поддержки:

государственной помощью малоимущим семьям;

выплатами на детей для одиноких родителей;

помощью многодетным семьям;

временными выплатами на детей, чьи родители не платят алименты или место их проживания неизвестно.

Подать заявку на новую социальную помощь можно будет через портал или приложение "Дія", а также лично в отделении Пенсионного фонда.

Пример расчета: Рассмотрим семью, где мама воспитывает двоих детей до 18 лет и проживает вместе с бабушкой-пенсионеркой. Если совокупный месячный доход такой семьи составляет 10 000 грн, именно эта сумма будет учитываться при расчете базовой социальной помощи.

Чтобы определить размер базовой социальной помощи для такой семьи, нужно сделать два простых шага:

Вычислить расчетный базовый социальный доход семьи.

Вычесть от него общий фактический доход семьи.

В примере сумма расчетного дохода составляет 16650 грн. Если семья ежемесячно получает 10 000 грн собственного дохода, то размер базовой социальной помощи будет равен 6 650 грн.

