Українцям виплачують по 4500 грн допомоги від держави: хто може отримати

Українці мають право на отримання державної допомоги в розмірі 4500 гривень в рамках програми базової соціальної підтримки. Ці кошти надаються малозахищеним категоріям населення, зокрема одиноким матерям, багатодітним та малозабезпеченим сім'ям, а також дітям, батьки яких не сплачують аліменти.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України, який відповідає за управління виплатами. Даний пілотний проєкт стартував 1 липня та спрямований на надання нового виду соціальної допомоги сім'ям з низькими доходами,

Хто має право на отримання допомоги

Базова соціальна допомога доступна учасникам ряду інших державних програм підтримки населення. Зокрема, її можуть отримати сім'ї, які на момент звернення вже отримують:

соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям;

допомогу на дітей одиноких матерів;

допомогу на дітей у багатодітних сім'ях;

тимчасову державну допомогу для дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не здатні утримувати дитину або чиє місце проживання невідоме.

З 1 жовтня передбачається розширення програми. З цієї дати право на отримання виплат матимуть також інші особи або сім'ї, які потребують допомоги від держави і відповідають встановленим вимогам.

Кому виплачують кошти

Базову соціальну допомогу надають на сім'ю, склад якої визначається на момент подачі заяви. Однак виплата зараховується на банківський рахунок того члена родини, який подав заяву на отримання допомоги. Це може бути:

чоловік, дружина;

неповнолітні діти та тимчасово влаштовані в сім’ю діти, які залишилися без батьківського піклування віком до 18 років;

діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти (допомогу виплачуть до закінчення ними закладів освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років) незалежно від їхнього місця проживання;

неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I і II групи або особами з інвалідністю I групи і проживають разом із батьками;

непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом із ними;

особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею;

жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю та не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

У Пенсійному фонді України уточнили, що одинокі особи також мають права члена сім’ї. Однак до складу родини не враховуються особи, які:

знаходяться на повному державному утриманні;

потрапили в полон до держави-агресора або позбавлені особистої свободи (затримані чи взяті в заручники) органами влади цієї держави;

визнані безвісно відсутніми за рішенням суду, або мають статус осіб, зниклих безвісти в особливих обставинах;

знаходяться за межами країни.

