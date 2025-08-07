Украинцам выплачивают по 4500 грн помощи от государства: кто может получить

Украинцы имеют право на получение государственной помощи в размере 4500 гривен в рамках программы базовой социальной поддержки. Эти средства предоставляются малообеспеченным категориям населения, в частности одиноким матерям, многодетным и малообеспеченным семьям, а также детям, родители которых не платят алименты.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины, который отвечает за управление выплатами. Данный пилотный проект стартовал 1 июля и направлен на предоставление нового вида социальной помощи семьям с низкими доходами.

Кто имеет право на получение помощи

Базовая социальная помощь доступна участникам ряда других государственных программ поддержки населения. В частности, ее могут получить семьи, которые на момент обращения уже получают:

социальную помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноких матерей;

пособие на детей в многодетных семьях;

временная государственная помощь для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не способны содержать ребенка или чье место жительства неизвестно.

С 1 октября предусматривается расширение программы. С этой даты право на получение выплат будут иметь также другие лица или семьи, которые нуждаются в помощи от государства и соответствуют установленным требованиям.

Читайте также: Помощь на зиму: кому из украинцев и как будут выдавать 20 тыс. гривен на отопление

Кому выплачивают средства

Базовая социальная помощь предоставляется на семью, состав которой определяется на момент подачи заявления. Однако выплата зачисляется на банковский счет того члена семьи, который подал заявление на получение помощи. Это может быть:

муж, жена;

несовершеннолетние дети и временно устроенные в семью дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте до 18 лет;

дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования (помощь выплачивают до окончания ими учебных заведений, но не дольше, чем до достижения 23 лет) независимо от их места жительства;

холостые совершеннолетние дети, которые признаны лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы и проживают вместе с родителями;

нетрудоспособные родители мужа и жены, проживающие вместе с ними;

лицо, проживающее вместе с одиноким лицом с инвалидностью I группы и ухаживающее за ним;

женщина и мужчина, которые проживают одной семьей и не состоят в браке, но имеют общих детей.

В Пенсионном фонде Украины уточнили, что одинокие лица также имеют права члена семьи. Однако в состав семьи не учитываются:

находятся на полном государственном содержании;

попали в плен к государству-агрессору или лишены личной свободы (задержаны или взяты в заложники) органами власти этого государства;

признаны безвестно отсутствующими по решению суда или имеют статус лиц, пропавших без вести в особых обстоятельствах;

находятся за пределами страны.

Ранее мы рассказывали, что в Украине в несколько раз возрастут выплаты женщинам после рождения ребенка.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!