Україну накриває антициклон: прогноз погоди на 4 грудня

Завтра, 4 грудня, у четвер, погода в Україні буде переважно сухою, без значних опадів. За прогнозними картами, основні метеорологічні події розгортатимуться над Середземномор'ям, Атлантикою та прилеглими районами, де очікуються дощі, а в гірських зонах — можливий сніг.

Натомість Україна залишиться під владою потужного антициклону з сходу, що забезпечить спокійну атмосферу. У більшості регіонів суттєвих опадів не передбачається, хіба що подекуди з'являться локальні осінні краплі вологи. Про це повідомляє метеоролог Наталія Діденко.

Температура повітря суттєво не зміниться: вдень по країні +4…+8 °C, на півдні тепліше — +8…+12 °C. Вітер переважно південно-східний, помірний, з можливими поривами. У Києві також сухо, з максимальною температурою +5…+7 °C.

На найближчі дні серйозних опадів не чекати: з 5–6 грудня можливе незначне похолодання, але з 9 грудня потепліє. Дощі повернуться приблизно 9–10 грудня, переважно у вигляді осінньої вологи. Загалом — антициклональний сценарій: без дощів, з мінімальними температурними гойдалками, підсумувала Діденко.

