Послуга розподілу газу: хто матиме право не платити

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розглядає можливість звільнення окремих категорій споживачів від оплати за розподіл природного газу. У 2026 році тариф на цю послугу встановлюється окремо для кожного регіону та є фіксованим.

Відповідний проєкт постанови оприлюднено на сайті регулятора, повідомляється на сайті НКРЕКП. Пільга може поширюватися на побутових споживачів, чиї домогосподарства були пошкоджені внаслідок бойових дій і фактично втратили можливість користуватися газом.

У документі зазначається, що у випадку руйнування або пошкодження об’єкта газоспоживання через збройну агресію РФ, якщо це унеможливлює споживання природного газу, плата за розподіл газу та технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем у багатоквартирних будинках не нараховуватиметься.

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Які платежі можуть скасувати

У разі ухвалення постанови остаточно, мешканці пошкоджених будинків будуть звільнені від оплати за:

розподіл природного газу;

технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Також для таких споживачів планують тимчасово скасувати обов’язок щомісячно передавати показники лічильників оператору газорозподільних мереж на період, коли нарахування призупинено.

Як формуються тарифи

Тарифи на розподіл газу у 2026 році залежать від обсягів споживання за попередній газовий рік (з 1 жовтня по 30 вересня) і діляться на щомісячні платежі. Кожен регіон має свій фіксований тариф, а розрахунки здійснюються щомісяця до 20 числа.

Сплачувати послугу можна онлайн — через особистий кабінет "Газмережі" або за допомогою інтернет-банкінгу, зокрема "Ощад" і "Приват24".

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