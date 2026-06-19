Услуга распределения газа: кто будет иметь право не платить

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассматривает возможность освобождения отдельных категорий потребителей от оплаты распределения природного газа. В 2026 году тариф на эту услугу устанавливается отдельно для каждого региона и фиксирован.

Соответствующий проект постановления обнародован на сайте регулятора, сообщается на сайте НКРЭКУ. Льгота может распространяться на бытовых потребителей, чьи домохозяйства были повреждены в результате боевых действий и фактически упустили возможность пользоваться газом.

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В документе отмечается, что в случае разрушения или повреждения объекта газопотребления из-за вооруженной агрессии РФ, если это делает невозможным потребление природного газа, плата за распределение газа и техническое обслуживание внутридомовых систем в многоквартирных домах не будет начисляться.

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Какие платежи могут отменить

В случае принятия постановления окончательно жители поврежденных домов будут освобождены от оплаты за:

распределение природного газа;

техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей

Также для таких потребителей планируется временно отменить обязанность ежемесячно передавать показатели счетчиков оператору газораспределительных сетей на период, когда начисление приостановлено.

Как формируются тарифы

Тарифы на распределение газа в 2026 году зависят от объема потребления за предыдущий газовый год (с 1 октября по 30 сентября) и делятся на ежемесячные платежи. Каждый регион имеет свой фиксированный тариф, а расчеты производятся ежемесячно до 20 числа.

Оплачивать услугу можно онлайн через личный кабинет "Газсети" или с помощью интернет-банкинга, в частности "Ощад" и "Приват24".

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