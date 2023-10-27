У Єгипті знайшли 'святкову' труну з мумією доньки первосвященника, якій 3000 років (фото)

У Єгипті археологи під час розкопок знайшли давнє кладовище, якому понад 3000 років. Тут була похована донька первосвященника та збереглися мумії.

Як повідомляє міністерство культури та старожитностей Єгипту, кладовище знайшли в некрополі Туна-ель-Гебель провінції Мінья. Це кладовище було створене у часи Нового царства Стародавнього Єгипту (16-11 століття до нашої ери). На ньому ховали високопоставлених чиновників і священників.

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Окрім мумій тут викопали кам’яні та дерев’яні труни, деякі з яких містили мумії, амулети, прикраси та похоронні статуетки.

Найбільше дослідників зацікавила "святкова труна". У ній лежала мумія доньки первосвященника – верховного жерця давньоєгипетського бога Джегуті, якого часто називають Тотом.

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Це божество, яке зазвичай зображували як людину з головою ібіса або павіана, було ключовою фігурою в давньоєгипетській міфології та відігравало кілька видатних ролей. Наприклад, Тоту приписували винахід писемності, а також вважається, що він служив представником бога сонця Ра.

Поруч із труною доньки первосвященника археологи знайшли дві дерев’яні коробки з канопічними глеками, а також повний набір статуй "ушабті".

Канопічні глеки — це посудини, які стародавні єгиптяни використовували для зберігання органів, вилучених з тіла в процесі муміфікації — легенів, печінки, кишечника та шлунка. Вони мали зберігатися для загробного життя.

Статуї Ушабті були фігурками, використовуваними в похоронній практиці давнього Єгипту, які поміщали в гробниці, вірячи, що вони будуть служити померлому в загробному житті.

Раніше науковці дізналися, що печерні люди могли падати у сплячку.

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