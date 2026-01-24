У яких магазинах можна витратити гроші 'зимової підтримки': оновлено перелік

Мережа торгових точок, у яких можна розрахуватися коштами програми "Зимова підтримка" та карткою "Національний кешбек", стала ще ширшою. До ініціативи долучилися додаткові ритейлери, тож скористатися державною допомогою тепер можна в ще більшій кількості магазинів.

Про це повідомляє "Дія". До програми приєдналися ще чотири великі торгові мережі. Загалом перелік учасників налічує вже понад 1600 магазинів по всій території України.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Віднині оплатити продукти українського виробництва за рахунок державної підтримки можна в таких мережах:

АТБ ;

; "Таврія В" (разом із магазинами "Космос" та "Пюре" );

(разом із магазинами та ); ЛотОК ;

; Дивоцін.

Окрім цього, товари вітчизняних виробників, що беруть участь у програмі, доступні й у супермаркетах "Сільпо", "Фора", Novus, Auchan, SPAR, Thrash!ТРАШ!, Fozzy, "Сім23", "Сімі", "Близенько", а також на онлайн-майданчиках ROZETKA, MAUDAU і на сайті Varus.

Як дізнатися, чи товар бере участь у програмі

Перевірити, чи поширюється дія "Національного кешбеку" на конкретний продукт, можна безпосередньо в застосунку "Дія". Для цього потрібно просто відсканувати штрихкод товару камерою смартфона — система одразу покаже, чи доступна для нього державна підтримка.

Нагадаємо, ми вже писали, які документи потрібні для оформлення пенсії за віком у 2026 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!