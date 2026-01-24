В каких магазинах можно потратить деньги 'зимней поддержки': обновлен список

Сеть торговых точек, в которых можно рассчитаться средствами программы "Зимняя поддержка" и картой "Национальный кэшбек", стала еще шире. К инициативе присоединились дополнительные ритейлеры, так что воспользоваться государственной помощью теперь можно в еще большем количестве магазинов.

Об этом сообщает "Действие". К программе присоединились еще четыре крупных торговых сети. В общей сложности перечень участников насчитывает уже более 1600 магазинов по всей территории Украины.

Теперь оплатить продукты украинского производства за счет государственной поддержки можно в следующих сетях:

АТБ ;

; "Таврия В" (вместе с магазинами "Космос" и "Пюре" );

(вместе с магазинами и ); ЛотОК ;

; Чудес.

Кроме этого, товары отечественных производителей, участвующие в программе, доступны и в супермаркетах "Сильпо", "Фора", Novus, Auchan, SPAR, Thrash! Траш!, Fozzy, "Сим23", "Сими", "Близненько", а также на онлайн-площадках ROZETKA, MAUDAU и на сайте

Как узнать, участвует ли товар в программе

Проверить, распространяется ли действие "Национального кэшбека" на конкретный продукт, можно непосредственно в приложении "Действие". Для этого нужно просто отсканировать штрихкод товара камерой смартфона — система сразу покажет, доступна ли ему государственная поддержка.

