У яких випадках краще відмовитись від спадкового майна: пояснення Мінюстиції
Отримання спадщини може включати не лише матеріальні цінності, а й борги спадкодавця. Тому перед прийняттям спадщини варто ретельно проаналізувати ситуацію, щоб зрозуміти, чи вигідно її приймати.
Згідно з чинним законодавством, спадкоємці можуть успадкувати не лише активи (нерухомість, гроші, транспорт), а й пасиви (боргові зобов'язання та кредити) спадкодавця. Про те, в яких випадках українцям краще не отримувати майно у спадок, пояснили в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
Тому експерти рекомендують перед прийняттям спадщини
- Детально з'ясувати всі борги спадкодавця, їхній розмір, терміни погашення та кредиторів. Це можна зробити за допомогою нотаріуса, банків, кредитних установ або колекторських фірм.
- Скласти список активів, що можуть бути успадковані.
- Зіставити величину боргів із вартістю майна, щоб оцінити вигідність прийняття спадщини.
Відмовитися від успадкування боргів після прийняття спадщини неможливо. Згідно з Цивільним кодексом України, прийняття спадщини означає прийняття не лише прав, а й обов'язків спадкодавця.
Читайте також: Хто з українських пенсіонерів після 65 років не отримає доплати до пенсії
Важливі моменти, які варто знати перед прийняттям спадщини:
- Відмова від спадщини не звільняє від відповідальності за борги, якщо ви за них поручилися.
- Успадкувати можна лише все або нічого, частково спадщину прийняти не можна.
- Спадкоємці несуть відповідальність за борги спадкодавця лише в межах вартості успадкованого майна.
- Термін для прийняття або відмови від спадщини становить 6 місяців після смерті спадкодавця, а під час воєнного стану - 10 місяців.
Отже, перш ніж приймати спадщину, важливо ретельно оцінити фінансові зобов'язання спадкодавця та бути готовим до можливих наслідків.
Нагадаємо, Кабмін запропонував нову пенсійну реформу.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!