За яких умов можна достроково вийти на пенсію: пояснення юриста

У 2026 році стандартний пенсійний вік в Україні становить 60 років за наявності щонайменше 33 років страхового стажу. Водночас закон передбачає окремі випадки, коли громадяни можуть вийти на пенсію раніше — за умови відповідності чітко визначеним критеріям.

Про це в коментарі УНІАН розповіла юристка Ілона Елізбарян, пояснивши, хто має право на дострокове пенсійне забезпечення і які умови для цього необхідні.

Хто може вийти на пенсію раніше через стан здоров’я або сімейні обставини

Порядок дострокового виходу на пенсію регулюється законом №1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Він визначає окремі категорії громадян, які можуть оформити пенсію раніше загального віку.

Серед них — люди з певними рідкісними захворюваннями та інвалідністю. Зокрема, це особи з гіпофізарним нанізмом, а також люди з інвалідністю I групи по зору або інвалідністю з дитинства.

Для таких категорій встановлено знижений пенсійний вік:

чоловіки з гіпофізарним нанізмом можуть виходити на пенсію з 45 років, жінки — з 40 років (за відповідного страхового стажу);

особи з інвалідністю I групи по зору або з дитинства — чоловіки з 50 років, жінки з 40 років.

Окрему групу становлять багатодітні матері, які виховали п’ять і більше дітей до 6-річного віку, а також жінки, що доглядали за дітьми з інвалідністю або тяжкими захворюваннями. Вони можуть оформити пенсію з 50 років за наявності не менше 15 років стажу.

Таке право у певних випадках може поширюватися і на батька дітей — якщо мати надала згоду або відсутня. У цьому разі чоловіки можуть вийти на пенсію з 55 років за умови щонайменше 20 років стажу.

Пільги для військових та працівників окремих сфер

Дострокова пенсія також передбачена для військовослужбовців, правоохоронців і працівників окремих силових структур, які брали участь у бойових діях або отримали інвалідність під час служби.

Для цієї категорії встановлені такі умови:

чоловіки — з 55 років при стажі від 25 років;

жінки — з 50 років при стажі від 20 років.

Окремо право на дострокову пенсію мають родичі загиблих військовослужбовців (дружини/чоловіки за умови повторного шлюбу не укладеного, а також батьки зі статусом членів сім’ї загиблого).

Випадки втрати роботи перед пенсією

Достроково оформити пенсію можуть і працівники, яких звільнили через ліквідацію підприємства, реорганізацію, банкрутство або за станом здоров’я — якщо до пенсійного віку їм залишалося не більше 1,5 року.

У таких випадках застосовуються загальні вимоги (60 років і 33 роки стажу), але людина може отримати пенсію раніше через особливі обставини звільнення.

Водночас експерти підкреслюють: сам по собі великий страховий стаж не дає права на дострокову пенсію — важливим є саме належність до визначених законом категорій.

Читайте також: Якою буде пенсія при стажі у 40-45 років: пояснення ПФУ

Пільгова пенсія: у чому різниця

Юристка наголошує, що достроковий вихід на пенсію не слід плутати з пільговою пенсією. Перша залежить від життєвих обставин людини, друга — від умов праці.

Пільгова пенсія регулюється статтею 114 того ж закону і стосується працівників шкідливих та важких виробництв (Списки №1 і №2).

Наприклад:

працівники Списку №1 можуть виходити на пенсію з 50 років (за наявності спеціального та загального стажу);

працівники Списку №2 — з 55 років за умови достатнього стажу роботи у шкідливих умовах.

Система дострокового пенсійного забезпечення в Україні є багаторівневою: вона залежить як від соціальних обставин, так і від професійної діяльності. Щоб зрозуміти, чи має людина право вийти на пенсію раніше, необхідно перевірити відповідність конкретним законодавчим категоріям.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна купити стаж до пенсії, якщо ніколи не працювали.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!