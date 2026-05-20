У McDonald’s різко зросли ціни: що подорожчало найбільше

У травні 2026 року в мережі швидкого харчування McDonald’s в Україні відбулося помітне підвищення цін на низку популярних позицій меню. Найбільше зростання торкнулося бургерів, картоплі фрі та комбо-наборів — у середньому вартість окремих страв збільшилася на 20–30 грн.

Про це свідчать дані інфографіки "Де у Києві". Найвідчутніше подорожчав один із флагманських бургерів мережі — "Біг Мак". Його ціна після оновлення меню зросла приблизно з 129–135 грн до 149–159 грн, залежно від закладу. Ще суттєвіше додало у вартості "Біг Мак Меню" — до близько 299 грн, що означає зростання на 15–30 грн.

Підвищення зачепило й інші популярні позиції. Зокрема, "Дабл Біг Тейсті" тепер коштує до 279 грн, "Роял Чізбургер" — до 155 грн, а "МакЧікен" подорожчав приблизно на 15 грн. Меню з дев’ятьма нагетсами наблизилося до позначки 300 грн.

Зміни торкнулися також гарнірів: середня порція картоплі фрі тепер коштує 79–89 грн, а велика — до 105 грн.

Подорожчали й додаткові позиції з меню, зокрема "МакНагетси", стріпси, Coca-Cola та десерт "МакФлурі". Середня Coca-Cola тепер коштує близько 65–69 грн, а "МакФлурі" — до 109 грн.

Водночас частина асортименту залишилася без змін: мережа не переглядала ціни на окремі соуси, воду, більшість десертів і "НайсПрайс Комбо".

Після травневого оновлення рівень цін у McDonald’s в Україні ще більше наблизився до європейського, особливо в категорії бургерів і комбо-наборів.

