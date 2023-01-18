У Норвегії археологи знайшли найстаріший у світі рунний камінь з написами (фото)

У Норвегії археологи знайшли найстаріший у світі рунічний камінь з написами - фото

У Норвегії археологи знайшли найстаріший у світі датований рунічний камінь. На ньому вирізані написи прагерманською мовою.

Вчені з Музею історії культури в Осло розповіли, що руни вирізано на плоскому квадратному блоці червонувато-коричневому пісковику. Про це повідомляє Kulturhistorisk museum.

Камінь знайшли біля Тіріфіордена, на захід від Осло, під час розкопок стародавнього могильника перед будівництвом залізничної колії. Його розмір – 30 на 30 сантиметрів.

За даними Музею історії культури Осло, датування кісток і дерева, знайдених у могилі поруч із руною, свідчить про те, що вона була написана десь між першим і 250 роком нашої ери.

Рунний камінь зроблено з червонувато-коричневого пісковику Рінгерікс і був названий на честь місця його відкриття Свінгерудштайнен.

Вісім рун, які були розшифровані як слова Idiberug, Idibergu, Idiberga або Idiberung прагерманською мовою, що передує давньоскандинавській мові, висічені на камені.

Професор Крістель Зілмер з Музею історії культури Університету Осло сказала: "Текст, можливо, стосується жінки, на ім'я Ідібера, а напис може означати "Для Ідібери".

Вчені у Норвегії знайшли камінь з давніми рунами скандинавською мовою - фото

Вчені у Норвегії знайшли камінь з давніми рунами скандинавською мовою - фото

Вчені у Норвегії знайшли камінь з давніми рунами скандинавською мовою - фото

Вчені у Норвегії знайшли камінь з давніми рунами скандинавською мовою - фото

Вчені у Норвегії знайшли камінь з давніми рунами скандинавською мовою - фото

Вчені у Норвегії знайшли камінь з давніми рунами скандинавською мовою - фото

Руни вперше з'явилися у 2 столітті нашої ери і продовжували діяти в епоху вікінгів і в часи пізнього середньовіччя. Коли скандинавські народи були християнізовані близько 700 р. н. е. у Центральній Європі та 1100 р. н. е. у північній Європі, руни, як правило, були замінені латинським алфавітом

У Норвегії було виявлено близько 30 рунних каменів залізного віку.

Нагадаємо, що археологи виявили 21 гробницю часів династії Західна Хань (202 р. до н. е. – 9 р. н. е.) під час дослідження комплексу нерухомості в Чанша, провінція Хунань, Китай. З початку розкопок у жовтні в гробницях було виявлено понад 234 групи поховань.

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