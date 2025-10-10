У російській Липецькій області розбився МІГ-31: подробиці

У Липецькій області Росії під час навчального польоту розбився військовий літак МіГ-31, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал". За попередньою інформацією, екіпаж встиг катапультуватися.

Про це повідомляє російське Міністерство оборони. Аварія сталася під час тренувального польоту, ймовірною причиною називають несправність системи випуску шасі, що виникла під час заходу літака на посадку.

МіГ-31, який належав до Військово-космічних сил РФ, упав у лісовому масиві Чаплигінського району Липецької області, після чого загорівся. Російські ЗМІ повідомляють, що пожежу вже ліквідовано, а причини інциденту наразі встановлюються.

