У Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1: є загиблий та поранені (фото)

Потужний землетрус магнітудою 6,1 сколихнув у неділю північно-західну турецьку провінцію Балікесір, спричинивши загибель щонайменше однієї людини та поранення 29 осіб. Стихія зруйнувала понад десять будівель.

Як повідомляє CNN Turk із посиланням на Управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), епіцентр підземних поштовхів знаходився у місті Сіндіргі. Сейсмічна активність відчувалася в радіусі близько 200 кілометрів, зокрема і в Стамбулі.

За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікаї, літня жінка померла після того, як її дістали з-під завалів зруйнованої будівлі в Сіндіргі. Ще чотирьох людей врятували з тієї ж споруди. Загалом у регіоні обвалилося 16 будівель, переважно покинутих, а також два мінарети мечеті.

Жоден із постраждалих не перебуває у тяжкому стані. Після основного землетрусу зафіксували кілька повторних поштовхів, зокрема один магнітудою 4,6. AFAD закликало мешканців не заходити в пошкоджені споруди.

Президент Реджеп Таїп Ердоган висловив співчуття постраждалим і побажав швидкого одужання, зазначивши: "Нехай Бог захистить нашу країну від будь-яких лих".

Туреччина розташована на перетині великих тектонічних розломів, що робить землетруси в країні частим явищем.

