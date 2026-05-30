В Україні хочуть переглянути систему спецпенсій військових: що може змінитись

В Україні планують суттєво оновити систему спеціальних пенсій для військовослужбовців і розширити її на більш широку категорію захисників. Зокрема, розглядається модель, за якої навіть один рік служби може формувати право на професійну накопичувальну пенсію, а не лише повна вислуга років.

Окремо також планують підвищити доплати для учасників бойових дій і поступово перейти від повністю бюджетного фінансування до персональних пенсійних накопичень. Про це в інтерв’ю АрміяInform розповів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Сьогодні право на спеціальну військову пенсію здебільшого мають кадрові військові, які накопичили щонайменше 25 років вислуги. Водночас велика кількість українців, які до війни працювали в цивільних сферах, після мобілізації провели на фронті кілька років, але через недостатній стаж не можуть претендувати на такі виплати.

У міністерстві визнають, що чинна система не враховує повною мірою внесок мобілізованих військових. За словами Улютіна, сьогодні навіть 2–3 роки служби на фронті можуть не дати права на пенсію за вислугу, якщо не виконано вимогу у 25 років служби.

Нова модель передбачає накопичувальний принцип. За кожен рік служби на індивідуальний пенсійний рахунок військового або працівника небезпечної професії робитимуться внески з боку держави або роботодавця. Ці кошти залишатимуться за людиною незалежно від зміни місця роботи чи подальшої кар’єри.

У відомстві наголошують, що це дозволить усунути проблему, коли людина фактично втрачає право на спецпенсію через нестачу навіть кількох місяців стажу. У новій системі кожен рік служби формуватиме окрему частину майбутніх виплат.

Реформа насамперед стосуватиметься військових, мобілізованих громадян та працівників професій із підвищеним ризиком, де передбачені додаткові пенсійні внески через складні умови праці. У Мінсоцполітики вважають, що нова модель дозволить зрівняти підходи для кадрових військових і тих, хто долучився до армії вже під час війни, а також зробить систему більш прозорою та фінансово стійкою.

Окремо уряд розглядає можливість збільшення доплат для учасників бойових дій. Наразі ці виплати залишаються відносно невеликими, і в міністерстві визнають, що вони не повністю відповідають рівню навантаження та ризиків.

За задумом, розмір доплат може бути прив’язаний до бойового стажу та фактичної участі у бойових діях. Водночас уряд запевняє, що чинні пенсії не будуть зменшені після впровадження реформи, а для тих, хто вже набрав значну частину стажу за старими правилами, передбачать перехідний період. Він може тривати понад десятиліття, щоб уникнути різкого навантаження на бюджет і забезпечити плавний перехід до нової системи.

Законопроєкт наразі перебуває на завершальному етапі підготовки, а запуск реформи можуть розпочати вже цього року.

