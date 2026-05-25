В Україні можуть зрости ціни на популярний продукт: скільки коштуватиме

В Україні у 2026 році хліб може подорожчати приблизно на 25%, оскільки його вартість дедалі менше залежить від зерна і дедалі більше — від енергоносіїв, логістики та загальних витрат виробництва, які суттєво зросли під час війни. Наразі ціни на хліб зростають поступово: щомісяця приблизно на 1,5–2%, а в річному вимірі — вже близько 15%, що робить його одним із ключових чинників продовольчої інфляції.

Про це в коментарі медіа повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, лише у квітні хліб додав у ціні близько 2,5%, а макаронні вироби — приблизно 2,3%.

У порівнянні з кінцем 2025 року хліб і хлібопродукти подорожчали вже орієнтовно на 10%. За рік зростання ще помітніше — майже 16,8%, з яких близько 14,5% припадає безпосередньо на хліб. Таким чином, базовий продукт харчування вже перебуває у фазі стабільного, але регулярного подорожчання.

Експерт наголошує, що поширене уявлення про прямий зв’язок ціни хліба з вартістю пшениці є спрощеним. Зерно становить лише близько 20–25% собівартості, тоді як основний вплив мають інші витрати: енергоносії, логістика, оплата праці та утримання виробництва.

Саме ці фактори стали визначальними під час війни. Підприємства змушені працювати в умовах нестабільного енергопостачання, використовувати резервні джерела живлення та перебудовувати логістичні маршрути, що додатково підвищує витрати.

Окремий тиск створює валютний фактор: значна частина обладнання, технологій і матеріалів для хлібопекарської галузі є імпортною і прив’язана до курсу євро або долара. Тому коливання валют одразу впливають на собівартість продукції.

У результаті навіть відносно стабільні ціни на зерно не стримують загального подорожчання. Якщо нинішні тенденції збережуться, у 2026 році хліб в Україні може зрости в ціні в середньому ще на чверть.

Для домогосподарств це означатиме подальше збільшення витрат на базові продукти, адже хліб залишається одним із ключових елементів споживчого кошика і поступово займає більшу частку у структурі сімейного бюджету.

