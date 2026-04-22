В Україні подорожчав популярний овоч: скільки коштує
В Україні зафіксовано рекордне подорожчання помідорів. Станом на 21 квітня середня вартість томатів у супермаркетах стала найвищою за останні дев’ять років.
Про це свідчать дані порталу Мінфін. Порівняно із середніми цінами у березні, всі популярні сорти помідорів подорожчали більш ніж на 50 гривень за кілограм.
Як змінилися ціни на помідори
Червоні помідори, які в березні коштували в середньому 180,70 грн/кг, нині продаються вже по 241,94 грн/кг.
Ще стрімкіше зросла ціна на рожеві томати. Якщо минулого місяця їх можна було придбати за 253,63 грн/кг, то зараз середня вартість сягнула 348,43 грн/кг.
Також суттєво подорожчали помідори сорту "сливка". У березні їхня ціна становила 205,62 грн/кг, а тепер у магазинах вони коштують у середньому 264,50 грн/кг.
Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм
Чому дорожчають овочі
Експерти пояснюють зростання вартості сезонними та економічними чинниками. На ціни овочів і фруктів впливають:
- обсяги постачання продукції;
- витрати на зберігання;
- подорожчання транспортування;
- вищі тарифи на електроенергію для бізнесу;
- зростання цін на пальне.
Фахівці прогнозують, що у квітні овочі та фрукти можуть і надалі дорожчати, навіть попри здешевлення окремих товарів. Основний тиск на ринок продовжують створювати витрати виробників і логістика.
Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.
