В Україні подорожчав популярний овоч: скільки коштує

В Україні зафіксовано рекордне подорожчання помідорів. Станом на 21 квітня середня вартість томатів у супермаркетах стала найвищою за останні дев’ять років.

Про це свідчать дані порталу Мінфін. Порівняно із середніми цінами у березні, всі популярні сорти помідорів подорожчали більш ніж на 50 гривень за кілограм.

Як змінилися ціни на помідори

Червоні помідори, які в березні коштували в середньому 180,70 грн/кг, нині продаються вже по 241,94 грн/кг.

Ще стрімкіше зросла ціна на рожеві томати. Якщо минулого місяця їх можна було придбати за 253,63 грн/кг, то зараз середня вартість сягнула 348,43 грн/кг.

Також суттєво подорожчали помідори сорту "сливка". У березні їхня ціна становила 205,62 грн/кг, а тепер у магазинах вони коштують у середньому 264,50 грн/кг.

Чому дорожчають овочі

Експерти пояснюють зростання вартості сезонними та економічними чинниками. На ціни овочів і фруктів впливають:

обсяги постачання продукції;

витрати на зберігання;

подорожчання транспортування;

вищі тарифи на електроенергію для бізнесу;

зростання цін на пальне.

Фахівці прогнозують, що у квітні овочі та фрукти можуть і надалі дорожчати, навіть попри здешевлення окремих товарів. Основний тиск на ринок продовжують створювати витрати виробників і логістика.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!