В Україні подорожчав популярний овоч: скільки коштує

В Україні вже третій тиждень поспіль зростають ціни на моркву. Однією з головних причин подорожчання стало скорочення пропозиції якісної продукції, через що виробники почали переглядати вартість товару.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на аналітиків EastFruit. Станом на 18 квітня кілограм моркви в Україні продавався за ціною від 7 до 14 гривень. У середньому це на 13% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Експерти зазначають, що придбати великі партії коренеплодів середньої та високої якості стає дедалі складніше.

Попри нинішнє зростання, ціни на моркву все ще залишаються приблизно на 65% нижчими, ніж у цей самий період минулого року. Водночас більшість учасників ринку прогнозує подальше подорожчання.

Скільки коштує морква у супермаркетах

За даними порталу "Мінфін", станом на 19 квітня ціни в торговельних мережах були такими:

Metro — 10,80 грн/кг;

Auchan — 10,90 грн/кг;

Megamarket — 19 грн/кг.

Що ще відбувається на овочевому ринку

Нагадаємо, паралельно в Україні знизилися ціни на тепличні огірки. Наразі їх продають до 145 гривень за кілограм.

Крім того, на ринку зросла пропозиція імпортних огірків із Польщі. Частину раніше закупленої продукції постачальники нині реалізують за ціною близько 70 гривень за кілограм.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!