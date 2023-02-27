Великий піст у 2023 році: скільки триватиме та календар харчування

Цього річ Великий піст, що передує Великодню, розпочався 27 лютого. Він триватиме до 15 квітня. Весь період на віруючих чекають обмеження в їжі та розвагах.

Віряни весь Великий піст готуються до найголовнішого свята у православ'ї — Великодня, Світлого Христового Воскресіння. Великий піст був встановлений християнами на згадку про те, що Ісус Христос цілих 40 днів постив у пустелі. Саме тому Великий піст тримають стільки днів.

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Важливий момент: календар Великого посту є затвердженим для ченців, які живуть у монастирях. Мирянам дозволяється вибрати посильну строгість обмежень, порадившись із духівником чи священником. Не зайвим буде проконсультуватися з лікарем — суворий піст може завдати шкоди здоров'ю людей із хронічними захворюваннями. Крім цього, посту не повинні дотримуватись вагітні та годуючі жінки, а також маленькі діти.

Під час Великого посту вірянам важливо не лише дотримуватись обмежень у їжі, а й молитися, регулярно відвідувати храми, відмовлятися від розваг. Деякі церковні канони забороняють подружжю інтимну близькість, оскільки вважається, що лише так людина зможе очистити тіло і душу і стати духовно ближчою до Бога перед настанням Великодня.

До їжі під час посту треба підходити розумно. Піст – не дієта. Не можеш жити без м'яса – їж м'ясо. Не можеш жити без молока — пий молоко. Ціль Великого Посту — не в забороні на сир чи ковбасу, а в покаянні.

Тим, хто тримає Великий піст (з 27 лютого до 15 квітня), треба обмежити себе від вживання їжі тваринного походження — м'яса, м'ясних напівфабрикатів, молочних продуктів, яєць, здоби. Риба вважається пісним продуктом, але у дні Великого посту дозволена лише на Благовіщення (22 березня) та Вербну неділю (9 квітня). У Лазарєву суботу, яка у 2023 році випадає на 8 квітня, дозволена рибна ікра.

Початок Великого посту традиційно є найсуворішим. Першого дня, у Чистий понеділок, потрібно пити лише воду і повністю утримуватися від їжі. Далі слід дотримуватися сухої їжі – це особливий період посту, описаний у церковному уставі, при якому їжа не вариться і не смажиться.

У період сухої їжі можна їсти лише хліб, сіль, фрукти, мед, горіхи, овочі без термічної обробки. Такого правила слід дотримуватися в перший і останній тиждень Великого посту, а також у понеділок, середу і п'ятницю.

Вівторками і четвергами можна їсти термічно оброблену їжу, але приготовлену без олії.

Вихідними днями дозволено прийом гарячої їжі, приготовленої з додаванням олії – можна посмажити овочі, гриби, вегетаріанські котлети. Також до дозволеного раціону Великого посту у вихідні додається келих розведеного червоного вина — для підтримки сил тих, хто постить.

Остання неділя посту – Страсний тиждень. Перші чотири дні треба вживати суху пісну їжу, у Страсну п'ятницю наказується відмовлятися від їжі до вечірньої служби та пити лише воду. У суботу дозволяється з'їсти щось гаряче.

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