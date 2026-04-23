Влада Ірану озвучила умови, за яких перемир’я 'матиме сенс'

Іран заявив, що перемир’я у війні зі Сполученими Штатами можливе лише за умови припинення "морської блокади" та завершення бойових дій з боку Ізраїлю. Окремо було заявлено, що відкриття Ормузької протоки неможливе у разі грубого порушення режиму припинення вогню.

Про це у соцмережі X повідомив спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф. За словами Галібафа, повноцінне перемир’я матиме сенс лише за наявності конкретних гарантій.

Серед головних умов він назвав:

припинення морської блокади;

недопущення "захоплення світової економіки в заручники";

завершення "войовничих дій сіоністів на всіх фронтах".

Читайте также: рф надає Ірану тактичні поради щодо застосування дронів проти США та союзників", - міністр оборони США Джон Гілі

Спікер парламенту також наголосив, що, на його думку, США та Ізраїль не змогли досягти своїх цілей військовим шляхом і не зможуть зробити цього через тиск чи погрози.

Він додав, що єдиним шляхом до врегулювання є визнання прав іранського народу.

20 квітня речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран не планує новий раунд переговорів зі США після того, як президент США Дональд Трамп анонсував їх можливе проведення в Пакистані.

Згодом Трамп повідомив про продовження режиму припинення вогню з Іраном, дія якого мала завершитися 22 квітня. Пізніше американський президент також заявив, що війна з Іраном не має визначених часових меж, і заперечив вплив внутрішньополітичних факторів на свою позицію.

Нагадаємо, Трамп звинуватив Іран у порушенні перемирʼя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!