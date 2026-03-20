ВЛК для військовозобов’язаних та військових: як його треба проходити

Військовослужбовці, як і громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають проходити військово-лікарську комісію (ВЛК), щоб визначити свій актуальний стан здоров’я та придатність до служби. Юристи роз’яснили, хто саме уповноважений видавати направлення на таку комісію.

ВЛК є важливою складовою як у мирний час, так і під час загальної мобілізації в умовах воєнного стану. Саме ця комісія встановлює, чи може людина проходити службу, а також визначає, до яких підрозділів вона придатна. При цьому проходження ВЛК стосується не лише військовозобов’язаних, а й чинних військових. Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Зокрема, один із військовослужбовців звернувся за роз’ясненням через стан здоров’я — він має серйозне захворювання і хотів дізнатися, як пройти медкомісію та чи можна отримати направлення через територіальний центр комплектування.

Фахівці пояснили, що діючі військові не підпорядковуються ТЦК у цьому питанні. Направлення на ВЛК для них оформлюється виключно за місцем служби. Для цього необхідно подати рапорт на ім’я командира частини (зокрема, це можна зробити через систему "Армія+"), після чого документ готує начальник медичної служби.

Також передбачений інший варіант: якщо військовий перебуває на лікуванні або проходить обстеження в медичному закладі, направлення на ВЛК може видати керівник цієї установи — за поданням лікаря чи завідувача відділення.

Отже, ключове правило полягає в тому, що саме військова частина або медичний заклад, де перебуває військовий, мають повноваження направляти його на ВЛК. Територіальні центри комплектування можуть долучатися лише у випадку, якщо військовий уже має відповідне направлення.

Водночас варто пам’ятати: проходження ВЛК здійснюється не довільно, а на підставі наказу командира. Саме тому ініціювати процедуру слід у встановленому порядку, щоб уникнути непорозумінь і затримок.

