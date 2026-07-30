Увага, метеозалежним: очікується магнітна буря жовтого рівня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що метеочутливі люди іноді скаржаться на головний біль, втому, сонливість або підвищений рівень стресу. Рівень активності оцінюється за планетарним К-індексом за шкалою від 0 до 9. Якщо показник досягає 5 і вище, це свідчить про сильну магнітну бурю.

У четвер, 30 липня, очікується геомагнітна активність із К-індексом 4. Це жовтий рівень, який відповідає магнітній бурі середньої інтенсивності. Про це повыдомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Варто пам’ятати, що прогнози можуть змінюватися. Фахівці оновлюють дані про сонячну активність кожні три години, тому рекомендується стежити за актуальною інформацією.

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Що таке магнітна буря

Магнітна буря виникає внаслідок потужних спалахів і викидів енергії на Сонці. Разом із ними в космос потрапляють заряджені частинки — протони та електрони. Досягнувши магнітосфери Землі, вони взаємодіють із нею, спричиняючи геомагнітні збурення.

Для оцінки сили таких явищ використовують К-індекс. Показники від 1 до 4 вважаються слабкими або помірними й часто залишаються непомітними. Якщо К-індекс перевищує 5, буря класифікується як сильна і може впливати не лише на самопочуття людей, а й на роботу супутникового зв’язку, навігаційних систем та інших засобів комунікації. За К-індексу 7–8 у деяких регіонах можна спостерігати полярне сяйво.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Під час геомагнітних збурень деякі люди можуть відчувати головний біль, втому, дратівливість, сонливість або загальне погіршення самопочуття. Спеціальних препаратів від впливу магнітних бур не існує, однак за потреби можна полегшити симптоми за допомогою засобів, рекомендованих лікарем.

Як підтримати організм

Щоб легше перенести період підвищеної геомагнітної активності, фахівці радять:

дотримуватися режиму сну та повноцінно відпочивати;

збалансовано харчуватися;

обмежити вживання алкоголю, жирної та надто солоної їжі, а також зменшити кількість кави;

пити достатньо чистої води та трав’яних чаїв;

більше часу проводити на свіжому повітрі, уникаючи тривалого перебування під прямим сонцем;

підтримувати помірну фізичну активність;

по можливості уникати стресових ситуацій;

людям із хронічними захворюваннями мати під рукою необхідні ліки та не перевтомлюватися.

Також корисними можуть бути контрастний душ уранці для бадьорості та тепла ванна ввечері для розслаблення.

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