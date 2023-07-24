У В'єтнамі під час розкопок знайшли спеції, яким користувалися давні люди 2000 років тому

Археологи знайшли залишки восьми прянощів на плиті з пісковика з археологічних розкопок у В’єтнамі, що свідчить про раннє прийняття інгредієнтів із Південної Азії і методів їх використання.

Посуд, знайдений у стародавньому селі на півдні В’єтнаму, розміром і формою приблизно з ковадло, ймовірно, використовувався для подрібнення спецій та інших інгредієнтів, звичних для сучасного карі, пише видання Arkeonews.

Страви з насиченим смаком і ароматом завдяки поєднанню прянощів, таких як земляна куркума, гвоздика та гострий імбир, широко відомі на Заході як карі, протягом століть були головною частиною кухонь Південної та Південно-Східної Азії, від Індії до Індонезії.

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Відкриття, про яке повідомляється в Science Advances, знаменує собою найдавніший відомий приклад обробки спецій у материковій частині Південно-Східної Азії. Це також свідчить про те, що тисячоліття тому приїжджі з Індії та Індонезії могли привезти свої кулінарні традиції в регіон.

Під час розкопок на археологічній ділянці Ок Ео в південному В’єтнамі Сяо-Чун Хун з Австралійського національного університету в Канберрі та її колеги виявили кілька інструментів для подрібнення пісковику разом із залишками спецій.

Аналіз 717 зерен, вилучених з інструментів, виявив наявність восьми різних спецій: куркуми, імбиру, калгану, піщаного імбиру, кореня пальця, гвоздики, мускатного горіха та кориці. Багато зерен також мали ознаки деформації, що вказувало на те, що вони були пошкоджені під час помелу та нагадували гранули крохмалю, які містяться в сучасному порошку карі.

Оскільки Óc Eo було вперше розкопано в 1940-х роках, тут було виявлено велику кількість артефактів, які дозволяють припустити, що місто колись лежало на перехресті великої торговельної мережі, яка поширилася аж до Середземного моря.

Морський торговий шлях, який з’єднував Середземне море з Китаєм у той самий період часу, що й відомий Шовковий шлях, давно відомий історикам. Морський шлях простягався далі на південь, з’єднуючи культури Південно-Східної Азії, Ірану та сучасної Індії. Однак більшість доказів базується на письмових записах, а відсутність речових доказів ускладнює дослідникам перевірку цих свідчень.

Хоча попередні фрагменти, виявлені в інших місцях, передували спеціям, які вивчалися в новому дослідженні, відкриття Óc Eo є першими доказами того, що всі ці спеції використовувалися в Південно-Східній Азії в цей період. Залишки спецій свідчать про те, що виявлені там кам’яні ступки, товкачі та плити для подрібнення, швидше за все, використовувалися для приготування їжі.

Нагадаємо, палеонтологи відкрили три нових види ссавців завдяки знайденим у Америці скам’янілостям.

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