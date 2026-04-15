'Війну з Іраном завершено' - Трамп

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо перебігу воєнної операції проти Ірану, однак його слова виявилися неоднозначно інтерпретованими. У публічних коментарях президент висловився більш стримано. Він зазначив, що бойові дії перебувають на фінальній стадії, але остаточного завершення ще немає. За його словами, конфлікт "дуже близький до кінця", хоча ситуація може змінюватися.

Як повідомила журналістка Fox News Марія Бартіромо, під час приватної розмови глава Білого дому нібито сказав, що війна вже завершена. За словами Бартіромо, у відповідь на запитання, чи справді війна закінчився, Трамп коротко відповів: "Вона закінчилася".

На цьому тлі переговори щодо врегулювання залишаються нестабільними. Двотижневе перемир’я між США та Іраном, укладене за посередництва Пакистану, виявилося крихким. Переговори в Ісламабаді не дали результату через відмову Тегерана виконати ключові вимоги, зокрема щодо згортання ядерної програми та припинення підтримки союзних угруповань.

Після цього Трамп оголосив про намір запровадити морську блокаду іранських портів. Водночас Велика Британія заявила, що не долучатиметься до цієї ініціативи.

Попри загострення, сторони продовжують консультації щодо нового раунду переговорів, який може відбутися найближчим часом. Серед можливих майданчиків розглядають Ісламабад та Женеву. Своєю чергою Іран висунув вимоги про компенсації до низки арабських держав, звинувативши їх у причетності до військової операції та порушенні норм міжнародного права.

