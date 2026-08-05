Чи має право ТЦК викликати після виключення з військового обліку: пояснення юриста

Громадяни, яких офіційно виключили з військового обліку, можуть і надалі отримувати виклики до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Водночас це не означає, що їх можуть повторно поставити на військовий облік, якщо виключення було оформлене відповідно до закону.

Про це повідомляє Судово-юридична газета. За словами юристів, якщо особу офіційно виключили з військового обліку на законних підставах, повторне взяття на облік не передбачене. Таке рішення оформлюється у встановленому порядку та має бути внесене до військово-облікових документів.

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Однією з найпоширеніших причин виключення є визнання людини непридатною до військової служби за станом здоров'я на підставі висновку військово-лікарської комісії. Також громадян виключають з військового обліку після досягнення 60-річного віку.

Фахівці зазначають, що інформація про виключення з військового обліку повинна відображатися у застосунку "Резерв+". Юристи рекомендують сформувати та роздрукувати електронний військово-обліковий документ із відповідною позначкою та мати його при собі. Це може знадобитися для підтвердження статусу у разі виникнення запитань.

Чому можуть викликати до ТЦК

Правники звертають увагу, що сам факт виклику до ТЦК не означає автоматичного поновлення на військовому обліку. Якщо громадянина виключили відповідно до вимог законодавства, повторне взяття на облік не повинно розглядатися. Тому навіть у разі звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки такий виклик не є підставою для скасування раніше ухваленого рішення про виключення.

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