Вступна кампанія-2025: які вимоги зарахування
Абітурієнти, які отримали рекомендацію на зарахування до університетів — як на бюджет, так і на контракт (за визначеним пріоритетом), мають завершити всі необхідні формальності до 18:00 9 серпня. Це обов’язкова умова.
Про це повідомляє "Освіта.юа".
Як підтвердити намір навчатися
Щоб бути офіційно зарахованим, вступнику потрібно:
- підтвердити обраний навчальний заклад у електронному кабінеті;
- накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП) або використати підпис у застосунку "Дія";
- або ж з’явитися особисто до приймальної комісії.
Додаткові вимоги для чоловіків
Чоловіки, які вступають до вишу, обов’язково повинні надати військово-обліковий документ:
- призовники — посвідчення про приписку;
- військовозобов’язані та резервісти — військовий квиток або тимчасове посвідчення.
Надання цих документів також входить до переліку обов’язкових умов зарахування.
Підписання договору (для контрактників)
Після підтвердження вибору місця навчання абітурієнт має укласти договір з університетом. Це можна зробити:
- особисто;
- онлайн — за допомогою КЕП;
- або через акцептування публічної оферти (за наявності такої можливості в обраному ЗВО).
У разі, якщо вступник неповнолітній, договір підписують батьки або законні представники.
Вступники з окупованих територій
Для абітурієнтів, які проживають або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, передбачено спеціальний порядок. Вони мають право подати всі необхідні документи протягом трьох місяців від початку навчання.
Важливо: відсутність договору чи частини документів на момент подання заяви не є підставою для виключення абітурієнта з наказу про зарахування.
Що далі?
Після виконання всіх вимог:
- статус поданої заяви у системі зміниться на "Включено до наказу";
- усі інші заяви автоматично отримають статус "Деактивовано (у зв’язку із зарахуванням)".
