Вступительная кампания-2025: какие требования зачисления
Абитуриенты, получившие рекомендацию на зачисление в университеты, как на бюджет, так и на контракт (по определенному приоритету), должны завершить все необходимые формальности до 18:00 9 августа. Это обязательное условие.
Как подтвердить намерение учиться
Чтобы быть официально зачисленным, поступающему нужно:
- подтвердить избранное учебное заведение в электронном кабинете ;
- наложить квалифицированную электронную подпись (КЭП) или использовать подпись в приложении "Дия" ;
- или же явиться лично в приемную комиссию.
Дополнительные требования для мужчин
Мужчины, поступающие в вуз, обязательно должны предоставить военно-учетный документ :
- призывники - удостоверение о приписке ;
- военнообязанные и резервисты - военный билет или временное удостоверение.
Предоставление этих документов также входит в список обязательных условий зачисления.
Подписание договора (для контрактников)
После подтверждения выбора места обучения абитуриент должен заключить договор с университетом. Это можно сделать:
- лично;
- онлайн – с помощью КЭП;
- или через акцептование публичной оферты (при наличии такой возможности в избранном ЗВО).
В случае, если поступающий несовершеннолетний, договор подписывают родители или законные представители.
Поступающие с оккупированных территорий
Для абитуриентов, проживающих или зарегистрированных на временно оккупированных территориях, предусмотрен специальный порядок. Они имеют право подать все необходимые документы в течение трех месяцев с начала учебы.
Важно: отсутствие договора или части документов на момент подачи заявления не является основанием исключения абитуриента из приказа о зачислении.
Что дальше?
После выполнения всех требований:
- статус поданного заявления в системе изменится на "Включено в приказ" ;
- все остальные заявления автоматически получат статус "Деактивировано (в связи с зачислением)".
