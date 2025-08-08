rus
Вступительная кампания-2025: какие требования зачисления

Абитуриенты должны завершить все необходимые формальности к 18:00 9 августа. Источник: getty images

Абитуриенты, получившие рекомендацию на зачисление в университеты, как на бюджет, так и на контракт (по определенному приоритету), должны завершить все необходимые формальности до 18:00 9 августа. Это обязательное условие.

Как подтвердить намерение учиться

Чтобы быть официально зачисленным, поступающему нужно:

  • подтвердить избранное учебное заведение в электронном кабинете ;
  • наложить квалифицированную электронную подпись (КЭП) или использовать подпись в приложении "Дия" ;
  • или же явиться лично в приемную комиссию.

Дополнительные требования для мужчин

Мужчины, поступающие в вуз, обязательно должны предоставить военно-учетный документ :

  • призывники - удостоверение о приписке ;
  • военнообязанные и резервисты - военный билет или временное удостоверение.

Предоставление этих документов также входит в список обязательных условий зачисления.

Подписание договора (для контрактников)

После подтверждения выбора места обучения абитуриент должен заключить договор с университетом. Это можно сделать:

  • лично;
  • онлайн – с помощью КЭП;
  • или через акцептование публичной оферты (при наличии такой возможности в избранном ЗВО).

В случае, если поступающий несовершеннолетний, договор подписывают родители или законные представители.

Поступающие с оккупированных территорий

Для абитуриентов, проживающих или зарегистрированных на временно оккупированных территориях, предусмотрен специальный порядок. Они имеют право подать все необходимые документы в течение трех месяцев с начала учебы.

Важно: отсутствие договора или части документов на момент подачи заявления не является основанием исключения абитуриента из приказа о зачислении.

Что дальше?

После выполнения всех требований:

  • статус поданного заявления в системе изменится на "Включено в приказ" ;
  • все остальные заявления автоматически получат статус "Деактивировано (в связи с зачислением)".

