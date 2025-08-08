ukr
Вступна кампанія-2025: які вимоги зарахування

Абітурієнти мають завершити всі необхідні формальності до 18:00 9 серпня. Джерело: getty images

Абітурієнти, які отримали рекомендацію на зарахування до університетів — як на бюджет, так і на контракт (за визначеним пріоритетом), мають завершити всі необхідні формальності до 18:00 9 серпня. Це обов’язкова умова.

Як підтвердити намір навчатися

Щоб бути офіційно зарахованим, вступнику потрібно:

  • підтвердити обраний навчальний заклад у електронному кабінеті;
  • накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП) або використати підпис у застосунку "Дія";
  • або ж з’явитися особисто до приймальної комісії.

Додаткові вимоги для чоловіків

Чоловіки, які вступають до вишу, обов’язково повинні надати військово-обліковий документ:

  • призовникипосвідчення про приписку;
  • військовозобов’язані та резервістивійськовий квиток або тимчасове посвідчення.

Надання цих документів також входить до переліку обов’язкових умов зарахування.

Підписання договору (для контрактників)

Після підтвердження вибору місця навчання абітурієнт має укласти договір з університетом. Це можна зробити:

  • особисто;
  • онлайн — за допомогою КЕП;
  • або через акцептування публічної оферти (за наявності такої можливості в обраному ЗВО).

У разі, якщо вступник неповнолітній, договір підписують батьки або законні представники.

Вступники з окупованих територій

Для абітурієнтів, які проживають або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, передбачено спеціальний порядок. Вони мають право подати всі необхідні документи протягом трьох місяців від початку навчання.

Важливо: відсутність договору чи частини документів на момент подання заяви не є підставою для виключення абітурієнта з наказу про зарахування.

Що далі?

Після виконання всіх вимог:

  • статус поданої заяви у системі зміниться на "Включено до наказу";
  • усі інші заяви автоматично отримають статус "Деактивовано (у зв’язку із зарахуванням)".

