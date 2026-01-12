Виплати для українців з інвалідністю 2 групи: на яку суму можна розраховувати

Держава й надалі забезпечує соціальну підтримку людей з інвалідністю, пропонуючи не лише пенсійні виплати, а й фінансову допомогу, пільги та широкий спектр соціальних послуг. Йдеться про реабілітаційні програми, догляд, оформлення опіки або піклування, а також інші гарантії.

Скористатися цими можливостями можна за умови наявності офіційного документа, що підтверджує статус людини з інвалідністю. Про це повідомляє ПФУ.

Від чого залежить розмір пенсії по інвалідності II групиПенсію по інвалідності призначають особам, які частково або повністю втратили працездатність унаслідок захворювання чи травми. Для цивільних громадян обов’язковою умовою є наявність страхового стажу — від одного до п’ятнадцяти років, залежно від віку на момент встановлення інвалідності.

Розмір пенсійних виплат визначається групою інвалідності: для I групи він становить 100% пенсії за віком; для II групи — 90%; для III групи — 50%.

Пенсію нараховують з дати встановлення інвалідності, якщо людина звернулася до Пенсійного фонду протягом трьох місяців. У разі пізнішого звернення виплати призначають з дня подання заяви. Кошти виплачуються протягом усього періоду, на який встановлено інвалідність.

Мінімальні виплати для чорнобильців та військових У 2026 році мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю II групи, чия інвалідність пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, не може бути меншою за 7 884,57 гривні.

Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС діє інша норма: пенсія має становити не менше 80% середньої заробітної плати за попередній рік. З 1 березня 2025 року цей показник дорівнює 13 989,28 гривні.

Військовослужбовцям пенсію по інвалідності призначають незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність настала під час проходження служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення. Розмір виплат залежить від причин інвалідності: для осіб з інвалідністю II групи внаслідок бойових дій — 80% грошового забезпечення, але не менше 13 822 гривень; для інших військових — 60% грошового забезпечення.

Які пільги та допомогу отримують люди з інвалідністю II групи Відповідно до закону "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", громадяни з II групою інвалідності мають право на низку соціальних гарантій.

Житло та комунальні послуги Такі особи користуються переважним правом на отримання житла, особливо якщо інвалідність пов’язана з трудовою діяльністю або військовою службою. Окремих пільг на оплату комунальних послуг не передбачено, однак вони можуть оформити житлову субсидію, яка зазвичай перепризначається автоматично.

Трудові права Людей з інвалідністю II групи приймають на роботу без випробувального терміну. Вони мають право звільнитися у будь-який момент за власним бажанням, працювати за індивідуальним графіком або на умовах неповного робочого часу. Також їм надається відпустка у зручний період і збільшеної тривалості.

Медичні пільги Під час амбулаторного лікування такі громадяни можуть придбавати ліки зі знижкою 50%. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни медикаменти надаються безкоштовно.

Транспорт Люди з інвалідністю II групи мають право на безплатний проїзд у міському громадському транспорті та на позачергове обслуговування. У період з 1 жовтня по 15 травня для них діє знижка 50% на проїзд у міжміському, залізничному, авіаційному та річковому транспорті.

Освіта Студенти з інвалідністю II групи отримують соціальні стипендії та можуть претендувати на додаткову матеріальну допомогу. Вступ до закладів вищої освіти для них здійснюється в межах спеціальних квот.

