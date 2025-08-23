Яблука стануть розкішшю: які ціни побачать українці цієї зими

Взимку українцям не варто розраховувати на доступні ціни на яблука – вартість цих фруктів може сягати 70–80 гривень за кілограм. Причина – значні витрати на зберігання та обмежена кількість якісної продукції.

Найкращий період для вигідних покупок – саме час збору врожаю, коли яблука коштують помітно дешевше. Про це в інтерв’ю ЗМІ повідомив голова ГС "Укрсадвинпром" Володимир Печко.

За його словами, яблука традиційно належать до улюблених фруктів українців і саме під час збору врожаю вони мають найнижчу ціну. Проте цього року ситуація склалася нестандартна – вартість яблук коливається, і вже зараз експерти застерігають: взимку ціна може неприємно здивувати покупців. Печко пояснив, що наприкінці літа на ринки надходить велика кількість нового врожаю, що закономірно спричиняє тимчасове здешевлення.

У найближчі тижні вартість українських яблук може впасти до 30–40 гривень за кілограм. Для покупців це стане найвигіднішим моментом сезону. Зниження цін зумовлене надлишком фруктів на ринку та тим, що аграріям потрібно швидко продавати врожай, аби уникнути можливих збитків.

Чому вартість знову підніметься

Попри тимчасове здешевлення, довготривала перспектива виглядає менш оптимістично. Уже навесні 2024 року українці стикнулися з подорожчанням яблук, коли їхня ціна подекуди доходила до 100 гривень за кілограм. Серед ключових чинників такого стрибка:

потреба у зберіганні плодів у холодильниках, що тягне за собою значні витрати на електроенергію;

обмежений обсяг якісних яблук після зимового та весняного періодів;

вплив інфляційних процесів та загальної економічної нестабільності.

Фахівці зазначають, що після нетривалого зниження цін наприкінці літа вартість яблук знову почне поступово зростати. Узимку їхня ціна може досягати 70–80 гривень за кілограм. Водночас, попри нестабільність цього сезону, експерти дивляться у майбутнє з оптимізмом. За словами Володимира Печка, наступний рік може стати більш врівноваженим як для виробників, так і для споживачів.

Вартість у супермаркетах

За інформацією "Мінфіну", станом на 21 серпня 2025 року середня ціна яблук становила 79,68 грн/кг. Водночас аналіз OBOZ.UA показав, що у провідних торговельних мережах країни цінники коливаються від 79,95 до 99,90 грн/кг. Зокрема:

АТБ – 81,59 грн/кг;

Сільпо – 83,60 грн/кг;

Varus – 80,60 грн/кг.

