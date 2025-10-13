Японія попереду: який кросовер став найпопулярнішим у світі

Глобальний звіт, що об’єднує дані про реєстрації авто у 162 країнах за період із січня по серпень 2025 року, засвідчив зміну лідера на світовому ринку. Вперше в історії найпопулярнішим автомобілем світу стала Toyota RAV4, яка змістила з першого місця багаторічного фаворита — Toyota Corolla.

Про це повідомило видання Focus2move.

ТОП-10 найпродаваніших моделей у світі

Попри те, що моделі з двигунами внутрішнього згоряння залишаються домінантними, електромобілі поступово нарощують частку ринку. Водночас такі гіганти, як Tesla і BYD, зіштовхнулися з проблемами — від нестачі зарядної інфраструктури до перебоїв у глобальних ланцюгах постачання.

Toyota RAV4 — новий лідер світових продажів, +2 позиції, зростання продажів +1,1%. Toyota Corolla — друге місце, спад попиту –8,8%. Ford F-Series — підйом на 1 позицію, значне зростання +12,2%. Tesla Model Y — падіння на 2 позиції, продажі знизилися на –11,3%. Honda CR-V — утримує позицію, стабільне зростання +1%. Chevrolet Silverado — зберіг позицію завдяки приросту +6%. Toyota Camry — підйом на 2 місця, одне з найбільших зростань у десятці +11,8%. Hyundai Tucson — мінус 1 позиція, попри збільшення продажів +3,2%. Toyota Hilux — також втратив 1 місце, зростання лише +0,8%. Kia Sportage — замикає десятку, спад –0,6%.

Стрімкий прорив Geely

Особливу увагу експерти звертають на модель Geely Xingyuan, яка здійснила рекордний ривок — одразу на 2181 позицію вгору, посівши 114-те місце у світовому рейтингу. Такий результат підкреслює амбіції китайського бренду Geely, який активно зміцнює свої позиції на глобальному ринку.

