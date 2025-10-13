Японія попереду: який кросовер став найпопулярнішим у світі
Глобальний звіт, що об’єднує дані про реєстрації авто у 162 країнах за період із січня по серпень 2025 року, засвідчив зміну лідера на світовому ринку. Вперше в історії найпопулярнішим автомобілем світу стала Toyota RAV4, яка змістила з першого місця багаторічного фаворита — Toyota Corolla.
Про це повідомило видання Focus2move.
ТОП-10 найпродаваніших моделей у світі
Попри те, що моделі з двигунами внутрішнього згоряння залишаються домінантними, електромобілі поступово нарощують частку ринку. Водночас такі гіганти, як Tesla і BYD, зіштовхнулися з проблемами — від нестачі зарядної інфраструктури до перебоїв у глобальних ланцюгах постачання.
- Toyota RAV4 — новий лідер світових продажів, +2 позиції, зростання продажів +1,1%.
- Toyota Corolla — друге місце, спад попиту –8,8%.
- Ford F-Series — підйом на 1 позицію, значне зростання +12,2%.
- Tesla Model Y — падіння на 2 позиції, продажі знизилися на –11,3%.
- Honda CR-V — утримує позицію, стабільне зростання +1%.
- Chevrolet Silverado — зберіг позицію завдяки приросту +6%.
- Toyota Camry — підйом на 2 місця, одне з найбільших зростань у десятці +11,8%.
- Hyundai Tucson — мінус 1 позиція, попри збільшення продажів +3,2%.
- Toyota Hilux — також втратив 1 місце, зростання лише +0,8%.
- Kia Sportage — замикає десятку, спад –0,6%.
Стрімкий прорив Geely
Особливу увагу експерти звертають на модель Geely Xingyuan, яка здійснила рекордний ривок — одразу на 2181 позицію вгору, посівши 114-те місце у світовому рейтингу. Такий результат підкреслює амбіції китайського бренду Geely, який активно зміцнює свої позиції на глобальному ринку.
