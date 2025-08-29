За це можуть 'відрізати' газопостачання: кому варто хвилюватись

Вже цієї зими українські родини можуть опинитися без газу, якщо не сплачуватимуть рахунки за його розподіл чи постачання. Навіть сильні морози не стануть причиною для відтермінування відключення боржників.

Про це пише ПрАТ "Тернопільміськгаз". Чимало споживачів досі вважають платіжки за розподіл незаконними та свідомо їх ігнорують. Якщо раніше це здебільшого призводило лише до судових процесів, то тепер наслідком може стати повне припинення постачання газу. При цьому сума боргу ролі не відіграє — вирішальним є факт прострочення та відсутність реакції на попередження постачальника.

Згідно з правилами, оплату за розподіл потрібно внести до 20 числа поточного місяця, а за сам газ — до 25 числа наступного. Якщо ж протягом десяти днів після цих строків борг не погашено, компанія отримує право розпочати процедуру відключення.

Читайте також: Третя платіжка за газ: кому з українців доведеться заплатити до 900 грн

Повернути послугу у такому випадку буде непросто. Окрім повного погашення заборгованості, споживач має компенсувати витрати на відключення та повторне підключення. До того ж наявність боргів може стати підставою для втрати субсидії. Тим, у кого накопичилися значні суми, радять укладати угоди про реструктуризацію, однак навіть у цьому разі доведеться вчасно оплачувати поточні рахунки.

Газові компанії зазвичай намагаються вирішувати питання мирним шляхом, але в разі систематичної несплати звертаються до суду. У такому випадку боржник ризикує не лише втратити газ, а й отримати додаткові витрати у вигляді судових зборів.

Нагадаємо, раніше Нафтогаз попередив українців про можливі складнощі при оплаті газу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!