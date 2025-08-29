За это могут 'отрезать' газоснабжение: кому следует волноваться

Уже этой зимой украинские семьи могут оказаться без газа, если не будут платить счета за его распределение или поставку. Даже сильные морозы не станут причиной отсрочки отключения должников.

Об этом пишет ЧАО "Тернопольгоргаз". Многие потребители до сих пор считают платежки за распределение незаконными и сознательно их игнорируют. Если раньше это в большинстве своем приводило только к судебным процессам, то теперь следствием может стать полное прекращение поставок газа. При этом сумма долга роли не играет — решающим является факт просрочки и отсутствие реакции на предупреждение поставщика.

Согласно правилам, оплату за распределение нужно внести до 20 числа текущего месяца, а за газ — до 25 числа следующего. Если в течение десяти дней после этих сроков долг не погашен, компания получает право начать процедуру отключения.

Возвратить услугу в таком случае будет непросто. Кроме полного погашения задолженности потребитель должен компенсировать расходы на отключение и повторное подключение. К тому же, наличие долгов может стать основанием для потери субсидии. Тем, у кого скопились значительные суммы, советуют заключать соглашения о реструктуризации, однако даже в этом случае придется вовремя оплачивать текущие счета.

Газовые компании обычно пытаются решать вопросы мирным путем, но в случае систематической неуплаты обращаются в суд. В таком случае должник рискует не только потерять газ, но получить дополнительные расходы в виде судебных сборов.

